《全球重要经济事件一览表》--11月12日-11月19日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月12日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
东京--日本央行总裁白川方明在共同社主办的研讨会上讲话(0230).
米兰--"地中海经济和金融论坛"(至11月13日).
巴黎--国际能源署(IEA)发布2012年全球能源展望报告.
11月13日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)冰岛会议(至11月15日).
里斯本--葡萄牙央行公布秋季经济报告.
奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad发表讲话.
巴黎--国际能源署(IEA)公布11月石油市场报告.
雅典--国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)访问希腊(至11月14日),将与政府高官和民间行业领袖就希腊和欧元区问题进行会谈.
加州伯克利--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在加州大学伯克利分校哈斯(Haas)商学院以院长名义邀请的嘉宾演讲活动上讲话,主题为"央行沟通"(2030).
11月14日(三)
伦敦--英国央行公布通胀报告.
雷克雅末克--冰岛央行公布利率决定(0800).
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月23-24日会议记录(1900).
11月15日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)冰岛会议(最后一日).
亚特兰大--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克(受邀)在HOPE Global Financial Dignity Summit讲话.
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
巴黎--法国财政部长莫斯可维西和法国央行总裁诺亚在一场有关如何为经济提供资金的会议上讲话.
雅典--国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉在希腊银行协会(Hellenic Bank Association)举办的活动上讲话,主题为"调整路线:欧洲和希腊走出危机的策略".
斯坦福--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在斯坦福大学经济政策研究中心和Bill Lane Center for the American West共同赞助的西部研讨会上讲话(1945).
华盛顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在卡托研究所(CATO Institute)举办的"货币、市场和政府:未来30年"会议上讲话(2130).
11月16日(五)
暂无重要经济事件.
11月19日(一)
法兰克福--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在欧洲央行讲话.
东京--日本央行召开货币政策会议(第一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 梁睿雪;审校 白云
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* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。