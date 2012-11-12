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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 09:36 BJT

〔日本经济〕首相称GDP数据"很严峻",对待经济政策要有紧迫感

路透东京11月12日电---日本首相野田佳彦周一向众议院预算委员会表示,日本9月止当季国内生产总值(GDP)数据"很严峻".日本第三季经济萎缩0.9%,为三个季度以来首见.[ID:nST0573225]

"我们对待经济政策要有紧迫感,"他说.(完)

--编译 梁睿雪;审校 艾茂林

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