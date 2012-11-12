〔中国金属〕梅山保税港区寻求首设LME在中国的交割仓库

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透香港11月9日电---梅山保税港区正与伦敦金属交易所(LME)初步洽谈设立交割仓库一事,这或预示中国政府解禁外资在内地建立交割仓库.梅山保税港区由中国第三大港口宁波港管理.
若LME在中国设立交割仓库,将提升国际上参与中国金属市场的便利程度,可能增加LME与上海期货交易所的交易量,亦将填补LME交割网络中的缺口.
LME围绕在中国设立保税仓库已作多年尝试与努力,在其被港交所(0388.HK)收购后,胜算已经增加,港交所与北京监管当局有着密切联系.
港交所已表示,计划支持LME将交割仓库网络扩展至中国.其对LME的22亿美元收购交易料于今年年底完成.
梅山保税港区投资合作局的科长张航飞告诉路透,明年1月前将把保税仓库面积扩大一倍至12万平方米.
张航飞表示,已同LME开始讨论在梅山港设一家仓库的可能性,他并指出若LME提出要求,梅山港也愿意增建更多相关设施.
"我认为上海、大连和其他保税港口…可能也希望LME设立交割仓库,因为这有助于提升影响力."他表示.
两位有着政府关系的行业消息人士称,中国国家发改委与有色金属工业协会正首次就允许LME在内地设立保税仓库开展可能性研究.
一消息人士说,可行性研究将考虑最低出库速度.常有客户抱怨,出库缓慢人为地造成了现货供应紧张.
"条件之一是LME不能限制买家提货,而且提仓的时间必需合理."该消息人士称.
LME注册仓库每天只能释放一小部分库存,而中国的期货交易所不允许设立交割限制.
尽管全球需求疲软,但交割速度缓慢今年屡屡将铝升水推到纪录高位.
目前,在全球37个地点有600多家LME注册仓库.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。