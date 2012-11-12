〔英国政经〕政府将从央行获得约350亿英镑现金来降低短期借贷需求

路透伦敦11月9日电---现金短绌的英国政府周五表示,料将通过英国央行的购债计划获取约350亿英镑(559亿美元)现金,以降低短期借贷需求.

英国央行总裁金恩表示,这种做法相当于小幅放宽货币政策,可能对停滞的经济构成提振.分析师称这或能帮助财政大臣欧思邦达到他的债务削减目标.

但政府预算监管部门提醒,一旦利率开始上升,将衍生中长期的成本.一些分析师表示,这使人们担心央行的独立性及未来可能出现债务货币化.分析师通常视债务货币化为引发通胀的一大风险.

迄今为止,英国央行把自2009年3月以来买入3,750亿英镑公债所获得的利息收益,置于一项资产购买计划当中,意在刺激英国经济.到明年3月利息收益总共将达到约350亿英镑.

但目前英国央行必须将这笔资金及未来的利息收益转给政府,从而使英国在行动上与美国和日本同步.后两者也有各自的央行资产购买计划.

财政部称,"(英国央行)持有大量现金,就经济面而言是效率低落的,因为政府需要借钱以融通那些支出."其并表示,将在目前和未来税务年度使用节省的资金来降低公共借贷需求.

受此消息影响英国公债价格上涨,因这暗示短期内的发债规模将减少.但英国债务管理局(DMO)局长Robert Stheeman对路透表示,预计这对市场带来的长期影响"微不足道".

英国央行货币政策委员会(MPC)周四决定不再扩大买进资产,总裁金恩称他已经在做出上述决定前告知MPC上述的政府计画.

金恩表示,"货币政策委员会认为,利用利息收益降低未偿还英国公债规模的做法,与该委员会购买同等价值英国公债的效果是一样的."

但英国预算责任办公室(OBR)提醒,对政府来说此举并不是免费的午餐,政府目前获得的资金将被未来上升的成本抵消掉.

OBR称,"虽然这种改变短期内将对公共融资带来正面影响,但等到货币政策收紧的时候,就会转变为负面影响."

不过花旗分析师Michael Saunders表示,此举可望让政府在2015年之前达成将净负债相当于整体经济规模比率处于下行趋势的目标.

"这样的资金移转多多少少具有量化宽松的意味,第一期为350亿英镑,而之后每年追加大约150亿英镑."Saunders表示.

但其他分析师则质疑此举能否带来长期的利益.

苏格兰皇家银行分析师Ross Walker警告称,这个决定令人质疑英国央行在运作上的独立性,以及英国央行将来对所持公共债务进行货币化的可能性.

"这令人感到意外,"摩根大通分析师Malcolm Barr表示."任何有关于量化宽松制度安排的调整,都有可能引发谁真正当家作主以及背后动机的疑问."(完)