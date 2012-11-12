叙利亚炮弹落入戈兰高地 以色列发射导弹还击

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷11月11日电（记者 Dan Williams）---以色列周日向叙利亚境内发射一枚导弹，强烈警示后者的炮击。来自叙利亚的炮弹四天内两次落入以色列占领的戈兰高地。
以色列广播电台（Israel Radio）称，这是自1973战争以来，该国在戈兰高地事务上与叙军方的首次直接冲突。此事突出了国际社会对叙利亚内战可能引发更大范围地区冲突的担忧。
以色列军方的一位消息人士称，该国军队周日向叙军的一个迫击炮队发射了一枚“塔穆兹”（Tammuz）导弹。此前叙利亚炮弹越过戈兰高地隔离围栏，在一个犹太人定居点附近爆炸，没有造成人员伤亡。
以色列所发射的导弹在国际上被称为“长钉”（Spike），上面载有一个摄像头，操控者可以在导弹飞行中看到实时画面。以色列意图是在展示火力，尚未有人员伤亡报告。
以色列官方发布声明称：“以色列国防军（IDF）已向驻扎在该地区的联合国部队提出申诉，表示来自叙利亚的炮火落入以色列境内的情况将不会得到容忍，且会遭受有力的还击。”
在该地区巡逻的联合国脱离接触观察员部队（United Nations Disengagement Observer Force）尚未对此发表评论，叙利亚方面亦没有反应。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。