《中国新债预测》进出口行三年固息债利率预测均值3.82%,七年4.20%

* 招标品种: 三年期固息债 七年期固息债

* 招标金额: 100亿元人民币 120亿元

* 可追加量: 至多50亿元 至多80亿元

* 预测均值: 3.82% 4.20%

* 预测区间: 3.77%-3.87% 4.12%-4.26%

* 招标时间: 11月13日10:00-11:00

* 受访人数: 11位(券商、银行)

路透上海11月12日电---中国进出口银行周二将招标发行三及七年两期固息债.路透调查显示,流动性持续宽松,且四季度利率债供给渐近尾声,近期一级市场表现向好.在此情况下,预计明日两期新债中标利率有望接近甚至低于二级市场,预测均值分别落在3.82%和4.20%.

不过也有交易员指出,中国经济企稳增加收益率曲线可能增陡预期,不排除推高明日七年品种利率的可能.

北京一大型券商分析师认为,明日新债中标利率可能"贴近二级吧,最近(二级市场)收益率比较平稳."

华南一银行交易员补充说,近期密集公布的数据,并未对现券市场造成明显影响.而资金面的相对稳定,则有望支撑一级市场延续自上周以来的相对较好势头.

此前国家统计局公布的10月工业、投资和消费增速悉数超出预期,同时,通胀降至33个月低点,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀将温和上行,但整体仍会是平稳可控.中国经济企稳预期进一步得到印证.[ID:nSB2093335]

二级市场上,剩余期限约2.95年的进出口行固息债120316券最新成交收益率tCN120316=CFXS为3.84%,加权均值为3.8277%;剩余期限约6.6年的进出口行固息债120308券最新成交收益率tCN120308=CFXS为4.21%,加权均值为4.1780%.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率报在3.8259%,七年期为4.1896%

进出口行明日招标新债为今年第22和23期金融债,具体条款如下:

第22期 第23期

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发行金额 100亿元 120亿元

追加发行 至多50亿元 至多80亿元

期限/计息方式 三年/固息 七年/固息

招标时间 11月13日10:00-11:00 11月13日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月20日 11月22日

发行期 11月13日至11月20日 11月13日至11月22日

上市日 11月26日 11月28日

基本承销额 无 无

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