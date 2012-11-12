《中国待发行主板新股一览表》--11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透北京11月12日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表: ----------------------------------------------------------------------------------------- 审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人 7月27日 慈铭健康体检 4,000 17,549 海通证券 6月20日 太平洋石英股份 5,595 51,435 中信证券 6月20日 晶方科技 6,317 66,736 国信证券 5月21日 中材节能 不超过10,900 100,950 光大证券 5月18日 应流机电 10,667 ~ 国元证券 5月16日 纽威阀门 不超过 12,000 83,920 中信建投 5月 9日 贵人鸟股份 不超过 10,000 ~ 瑞银证券 5月 4日 中邮速递 不超过400,000 997,832 中信证券 2011年11月25日 乔丹体育 11,250 106,424 中银国际 8月29日 陕煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司 中银国际 注: 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.(完) 欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN] --整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。