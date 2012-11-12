版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 09:57 BJT

《中国待发行主板新股一览表》--11月12日

路透北京11月12日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  审核通过日期        公司名称          发行量(万股)     募集资金拟使用量(万元)    保荐人
       7月27日        慈铭健康体检            4,000              17,549           海通证券
       6月20日        太平洋石英股份          5,595              51,435           中信证券
       6月20日        晶方科技                6,317              66,736           国信证券 
       5月21日        中材节能         不超过10,900             100,950           光大证券
       5月18日        应流机电               10,667                   ~           国元证券 
       5月16日        纽威阀门        不超过 12,000              83,920           中信建投
       5月 9日        贵人鸟股份      不超过 10,000                   ~           瑞银证券
       5月 4日        中邮速递        不超过400,000             997,832           中信证券               
                
 2011年11月25日       乔丹体育               11,250             106,424           中银国际
        8月29日       陕煤股份        不超过200,000           1,725,100           中金公司
                                                                                  中银国际                                                                             
  注: 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.(完)

  欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]

  --整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐