《美国FED焦点》贝南克为联储设定新的指导原则,或令继任者束手束脚

* 美联储采用一系列政策准则

* 计划下一步:确定经济门槛来指导加息

* 贝南克料将于2014年1月卸任

路透纽约11月11日电---如果美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及其同事继续以当前的速度重写决策指导原则,那么总统奥巴马任命的下一任美联储掌门人可能会感觉被缚住手脚.

在贝南克管理下,美联储设下目标,意在令以往神秘的货币政策制定变得更为透明.贝南克料将在本届任期于2014年1月结束后卸任.

美联储采用了一系列新的规则和指引来澄清其政策意图,包括设定通胀目标,以及有条件承诺会至少维持近零利率到2015年中.

而接下来的一步则引发了各方激烈争论.

美联储决策者正努力就一系列经济变量或门槛达成一致意见,以暗示何时可能需要加息.而这很有可能就是失业率和通胀率的某个特定水准.

诀窍就在于作出一个可靠的承诺,令投资者相信长期借贷成本会维持在低水平,以此来刺激经济;同时也保证美联储会在经济状况有变时迅速作出反应.

而由于美国经济复苏时好时坏,持续拖延,外界担心这些规定和指导会影响到美联储在未来数年的政策灵活性.

"他们明年采取的行动越多,下一任受到的束缚越大,"摩根士丹利首席美国分析师Vincent Reinhart表示.他曾担任美联储经济学家.他还表示,美联储多年来为确保政策制定稳妥而采取的"建设性模糊"手段正逐渐消失.

**维护政策可信度**

为应对数十载来最严重的经济衰退,全球多家央行纷纷动用了诸如大规模购债等未经测试过的政策工具.这些央行亦常常就如何使用上述工具,以及在多长的时期内使用做出承诺.

在未来几年中,这些央行的决定将事关重大.

美联储观察人士称,在经历过八年来艰难应对一场严重的金融危机、自大萧条以来最严重的经济衰退以及令人失望的经济复苏后,贝南克可能会在其第二个任期届满时离任,即便总统奥巴马希望他留任.

但在贝南克任期届满时,美国经济仍不太可能完全复苏,因此任何的升息周期都将会落在他的继任者任内.美联储副主席叶伦,以及白宫前任经济顾问萨默斯,均被视为最有可能接替贝南克的人选.

不管奥巴马最终提名何人为美联储主席,这个人都将接过贝南克时代的指导原则.这些规则将很难被抹掉,而且将其舍弃可能也不是明智之举.

德意志证券首席美国分析师Peter Hooper表示,尽管贝南克所采行的指导方针并不是金科铁律,但"如果这些指导方针被轻易推翻,那么政策行动的可信度就将岌岌可危."

**即兴发挥阶段**

如果美联储官员能够达成一致,那么经济门槛便将取代其对利率至少在2015年中前都仍将保持在近零水平的承诺.

这将是美联储沟通工具的最新改进措施.单看过去16个月,美联储为低利率设置了时间期限,采用2%的正式通胀目标,并发布19名委员各自的政策预期.美联储9月表示,料将购买公债直到就业市场前景"明显"改善,也是建立在此基础上.

但是美联储决策委员会内部却很难在失业率或通胀目标上达成一致.四名美联储高级官员已公开提出了自己的建议,要么只是让外界有机会了解其内部争论的激烈程度,要么就是希望以此影响其他联储官员.

"如果我们可以更明确地传达这些参数,那将是很好的,"纽约联邦储备银行总裁杜德利上个月称.

"当然,问题在于很难仅通过一两个参数来概括经济形势,以及未来对经济的看法,"杜德利称,他尚未提出自己的计划.

叶伦周二的演讲或许会更多地关注此问题.若由她接棒贝南克,交接工作可能会更顺利一些.

可以肯定的是,贝南克领导下的美联储一直十分谨慎,为自己保留了一些余地.当前的购债计划是"开放式的",意味着该计划不会受限于美元汇率或时间期限.

但是,规则调整的仍在推进.

美联储也在考虑采纳"普遍预期",以让投资者更好地判断政策动向.这将建立在1月决定首次公布各位官员利率预期的基础上.

在贝南克任期接近尾声之际,新的提高透明度举措是否有效仍无定论.

"这是一个即兴创作阶段,"Reinhart称,"而这确实让人不太满意."(完)