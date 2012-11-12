澳洲经济指标总览--11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4% 1月31日
出口物价(较前季) -6.4% +1.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5% 1月23日
(较上年同期) +2.0% +1.2%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.0%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +1.9%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 12月3日
(较前月) 9月 +0.5% +0.3%
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 12月7日
商品及服务收支(亿澳元) 9月 逆差14.56 逆差18.76
出口(较前月) -1% -3%
进口(较前月) -2% -1%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 10月 +10.7 +14.5 12月6日
--全职 +18.7 +32.1
--兼职 -8 -17.7
失业率 5.4% 5.4%
就业参与率 65.1% 65.2%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字11.801 赤字12.997 12月4日
商品与服务贸易收支 逆差1.382 逆差2.013
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +0.6% +1.4% 12月5日
(较上年同期) +3.7% +4.3% (完)
--整理 艾茂林
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。