〔中国汇市〕人民币早盘首破6.23元,贸易顺差创45个月新高施升值压力

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
* 人民币中间价创逾半年来新高
* 人民币早盘首破6.23元,并触及涨停
* 贸易顺差45个月新高施压人民币升值
路透北京11月12日电---中国10月贸易顺差创45个月新高令人民币升值压力陡增,周一人民币兑美元中间价创下逾半年来新高,带动盘初人民币兑美元CNY=CFXS触及涨幅上限,并首次升破6.23整数关口.
交易员称,随着今年经济逐步企稳回升,且考虑到季节性因素,人民币还会继续走强,但升值空间可能不是很大了.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC周一报6.2920元,较上日的6.3012元大幅上行,创5月9日以来的新高.北京时间11:04,人民币兑美元仍守在涨幅限制位6.2291元,上日收盘价为6.2450元.稍早虽曾脱离上限,但多数交易仍集中在区间波幅20个点左右.
"中国10月外贸顺差创45个月新高,看来这结汇的势头短期内小不了."上海一股份制银行交易员称.
香港一外资银行交易员亦强调,贸易顺差创新高加上贸易形势更好,接下来人民币中间价肯定会高开.且央行上周五也"托市"了,这也会刺激市场信心.
上述交易员称,就年底这段时间而言,从季节因素上看人民币也会走强.从去年的数据看,11月底人民币中间价还在6.3580附近,12月末的时候已经升到6.30附近,去年同一时期里中间价走高了580个点子左右.
中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五逆转小幅收跌.因美元买盘难觅,早盘起人民币一度多数时间横在突破6.24元整数关口的涨停位置,导致交投困难.不过午后有疑似央行通过大行提供流动性,人民币随后脱离涨停位,在尾盘数笔较低价格带动下,小幅下跌.
人民币兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.6%,而自9月以来已经强势升值约2%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.
中国10月出口重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头;不过当月进口数据则持续偏弱,令顺差扩大至45个月高位.这意味着人民币面临的升值压力料将增大,且年内货币政策或难有进一步放松.[ID:nSB2094967](完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。