〔中国汇市〕人民币早盘首破6.23元,贸易顺差创45个月新高施升值压力

* 人民币中间价创逾半年来新高

* 人民币早盘首破6.23元,并触及涨停

* 贸易顺差45个月新高施压人民币升值

路透北京11月12日电---中国10月贸易顺差创45个月新高令人民币升值压力陡增,周一人民币兑美元中间价创下逾半年来新高,带动盘初人民币兑美元CNY=CFXS触及涨幅上限,并首次升破6.23整数关口.

交易员称,随着今年经济逐步企稳回升,且考虑到季节性因素,人民币还会继续走强,但升值空间可能不是很大了.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC周一报6.2920元,较上日的6.3012元大幅上行,创5月9日以来的新高.北京时间11:04,人民币兑美元仍守在涨幅限制位6.2291元,上日收盘价为6.2450元.稍早虽曾脱离上限,但多数交易仍集中在区间波幅20个点左右.

"中国10月外贸顺差创45个月新高,看来这结汇的势头短期内小不了."上海一股份制银行交易员称.

香港一外资银行交易员亦强调,贸易顺差创新高加上贸易形势更好,接下来人民币中间价肯定会高开.且央行上周五也"托市"了,这也会刺激市场信心.

上述交易员称,就年底这段时间而言,从季节因素上看人民币也会走强.从去年的数据看,11月底人民币中间价还在6.3580附近,12月末的时候已经升到6.30附近,去年同一时期里中间价走高了580个点子左右.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五逆转小幅收跌.因美元买盘难觅,早盘起人民币一度多数时间横在突破6.24元整数关口的涨停位置,导致交投困难.不过午后有疑似央行通过大行提供流动性,人民币随后脱离涨停位,在尾盘数笔较低价格带动下,小幅下跌.

人民币兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.6%,而自9月以来已经强势升值约2%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

中国10月出口重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头;不过当月进口数据则持续偏弱,令顺差扩大至45个月高位.这意味着人民币面临的升值压力料将增大,且年内货币政策或难有进一步放松.[ID:nSB2094967](完)