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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 10:32 BJT

〔新闻稿〕中国10月社会融资规模1.29万亿元,同比多增5,038亿元--央行

(以下为中国人民银行周一公布的2012年10月社会融资规模统计数据报告全文)

初步统计，2012年1-10月社会融资规模为13.02万亿元，比上年同期多2.42万亿元。10月份社会融资规模为1.29万亿元，比上年同期多5038亿元。其中，人民币贷款增加5052亿元，同比少增816亿元；外币贷款折合人民币增加1290亿元，同比多增875亿元；委托贷款增加941亿元，同比多增423亿元；信托贷款增加1445亿元，同比多增1355亿元；未贴现的银行承兑汇票增加791亿元，同比多增1977亿元；企业债券净融资2992亿元，同比多1353亿元；非金融企业境内股票融资88亿元，同比少156亿元。(完)

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。

欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(here)

--整理 边竞

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