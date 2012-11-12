〔新闻稿〕中国10月社会融资规模1.29万亿元,同比多增5,038亿元--央行

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
(以下为中国人民银行周一公布的2012年10月社会融资规模统计数据报告全文)
初步统计，2012年1-10月社会融资规模为13.02万亿元，比上年同期多2.42万亿元。10月份社会融资规模为1.29万亿元，比上年同期多5038亿元。其中，人民币贷款增加5052亿元，同比少增816亿元；外币贷款折合人民币增加1290亿元，同比多增875亿元；委托贷款增加941亿元，同比多增423亿元；信托贷款增加1445亿元，同比多增1355亿元；未贴现的银行承兑汇票增加791亿元，同比多增1977亿元；企业债券净融资2992亿元，同比多1353亿元；非金融企业境内股票融资88亿元，同比少156亿元。(完)
注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。
注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。
欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(here)
--整理 边竞
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。