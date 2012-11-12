《中国金融焦点》10月社会融资规模季节性减少,货币政策平稳基调暂难改(更新版)

(新增更多数据和评论)

* 10月社会融资规模1.29万亿元,环比下滑

* 因长假及四季度企业融资需求减少等季节性因素

* 新增人民币创13个月新低,贷款持续向其他方式分流

* 中长期贷款占比升至56%,为一年来新高

* 融资增长处平稳轨道,年底前政策料仍为平静期

采写 上海/北京中文部; 撰写 边竞

路透上海11月12日电---中国10月社会融资规模环比下滑逾20%,国庆长假挤占工作日、四季度企业融资需求季节性减少等或为主因,不过同比来看社会融资规模增幅不小,加之当月中长期贷款占比继续提升,表明当前资金对实体经济的支持力度未减.

分析人士认为,当前社会融资增长处平稳轨道中,在经济已出现明显触底迹象的情况下,进一步出台刺激政策必要性不大,料年底前货币政策仍为平静期.

而当月新增贷款明显低于预期,并创下13个月新低.对此分析人士指出,除了新增人民币贷款和股票融资外,社会融资规模多数分项数据同比均保持增势,这显示贷款向其他融资方式的分流趋势仍在持续.

"贷款分流的情况越来越普遍,数据也越来越失真,还是要合在一起看比较好,像债券、票据,还有信托贷款和委托贷款等,尤其是信托贷款,基本都是多增出来的,加在一起融资增长还是平稳的,"平安证券固定收益部研究主管石磊称.

渣打银行中国经济分析师申岚表示,虽然10月社会融资规模整体低于9月,但跟三季度单月的均值比还是差不多的,同比增速也是比较快的.

石磊并谈到,目前进行的十八大关注的大都是结构性调整方面的政策,年底前宏观经济政策上不太可能有大的变化.

央行数据显示,10月社会融资规模为1.29万亿元人民币,比上年同期多5,038亿元,比上月少3,600亿元,其中,当月新增人民币贷款5,052亿元,远低于路透调查中值的6,000亿元.

中国央行此前表示,金融机构表外业务资金最终都会通过信托贷款、委托贷款、银行承兑汇票、企业债券、股票等金融工具投放于实体经济,而这些金融工具都已包含在社会融资规模中.随着金融创新快速发展,未来人民币贷款占比有可能更低.[ID:nSB1776140]

中国10月新增人民币贷款图表,请点选(link.reuters.com/cex83t)

**贷款分流**

10月的新增人民币贷款环比和同比均出现下降,这显示融资结构的调整仍在持续,贷款分流的趋势日趋明显.

海通证券首席经济学家李迅雷表示,10月社会融资规模虽较9月有所下降,但考虑四季度实体经济融资需求相对减少这一季节性因素后,总体融资仍然向好,这进一步印证实体经济在企稳.

他认为,从社会融资规模结构看,人民币贷款占比维持不到四成的低位,而企业债券净融资占比继续增长,反应出金融市场发展在继续深化.

央行数据显示,10月企业发行债券净融资规模达2,992亿元,为年内最高,在当月社会融资规模中的占比约23.2%.而7月企业发债净融资占比历史上首次冲破20%,达23.9%.

民生证券宏观经济分析师张磊亦谈到,企业融资结构继续向债券融资倾斜,债券融资成为替代银行信贷的重要手段.

他称,一方面,9月银行考核时点过后,存款回流,银行存贷比压力重新约束银行放贷冲动;另一方面,受需求不足及产品出厂价格下滑影响,企业资产负债表资产方恶化,导致银行对企业信贷进一步趋于谨慎.

澳新银行中国经济师周浩预计,全年社会融资总规模有望突破14万亿元,这将创出历史新高.而社会融资的增加将为经济增长提供足够的支持,今后需要更加密切地关注社会融资规模数据,因为公司越来越依赖表外和债券市场融资了.

央行数据显示,10月信托贷款增加1,445亿元,虽较9月高峰时有所回落,但同比多增高达1,355亿元.此外当月委托贷款增加941亿元,同比多增423亿元;未贴现的银行承兑汇票增加791亿元,同比多增1,977亿元.

**中长期贷款占比继续改善**

国开证券宏观经济分析师杜征征指出,广义货币供应量M2回归年初目标,符合市场之前预期的下降趋势,但是本月回落速度超过预期,主要是存款流失,信贷下降,从上午的数据也可以看出,部分信贷需求转向寻求利用债券融资.

央行数据显示,10月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长14.1%,低于14.5%的路透调查中值;人民币贷款余额同比增15.9%,亦低于路透调查中值16.1%.

尽管10月新增贷款规模不及预期,但中长期贷款占比改善势头得以延续,一减一增之下,对实体经济的支持力度并未减弱.

杜征征并谈到,10月中长期贷款占比提升至56%,是连续四个月上升,也是自去年10月后的一个新高,其中,企业中长期贷款增加1,685亿元,占比33.4%,为近一年新高.这与近三个月投资增速提高有密切关系,信贷进入实体经济,推动经济增长的作用显现.

周浩也认为,中长期贷款的占比较之前好很多,一方面是房贷,另一方面有基建项目等贷款."总体来看,数据挺正面,显示了经济向上复苏的势头."

数据显示,当月人民币贷款增加5,052亿元,其中住户中长期贷款增加1,151亿元,非金融企业及其他部门中长期贷款增加1,685亿元.

**货币政策料维稳**

此前市场普遍期待在中共十八大过后,货币政策会结束数月以来的空窗期有所调整,不过结合近期的经济数据来看,这一预期恐会落空,货币政策在年底前料继续维稳.

中国国际经济交流中心研究员王军谈到,如果只看社会融资规模的数据,显示流动性比较宽裕,且前期稳增长扩大投资的政策都在发挥效果,结合10月份公布的经济指标,能确认中国经济正在软着陆的轨迹上运行.

民生证券宏观经济分析师张磊指出,从央行政策层面看,对通胀反复的担忧仍然存在,近期人民币升值预期会导致外汇占款重新回升,这些均会在一定程度上对央行政策宽松形成制约.

中国10月工业、投资和消费增速悉数超出预期,强化经济触底回升态势.惟反弹力度较弱,暗示未来经济复苏将温和展开.同时,通胀降至33个月低点,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀将温和上行,但整体仍会是平稳可控.[ID:nSB2093335]

华融证券宏观经济分析师肖波认为,经济温和回升的局面已经确立,政府此前定调是稳经济,那么今年完成7.5%的经济增长目标应该没有问题,所以央行顺势在这个基调下,维持原有货币政策不变,也就是说不会采取过激的手段,进一步降准和降息的可能都比较小.

浙商证券宏观经济分析师郭磊表示,关于政策层的姿态,从近期央行的表态及公开市场操作风格中亦不难体会,央行还是希望在经济已经出现复苏态势的情况下,货币政策能够保持适度谨慎."我们判断在未来两个季度内,逆周期政策尤其是货币政策将以稳定和观察为主."

中国人民银行第三季度货币政策执行报告称,下一阶段要把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件.并将保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳合理增长.[ID:nSB2082519]

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,后者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.(完)