《韩国个股分析》专注质量可能损及现代汽车在新兴市场的份额

* 现代停止扩充全球产能,专注于成长

* 高管称,集团主席的策略在内部遭到质疑

* 虽拥有高增长预期,但现代未在印度增设产能

路透印度SRIPERUMBUDUR/首尔11月12日电---加班加点,出售一切所能生产的产品,韩国现代汽车(005380.KS)的印度工厂正在超负荷运行.但需求上升且竞争对手发力之际,现代却已经选择放慢扩张的脚步.

尽管印度等地的生产线已经紧张,现代仍作出了专注质量而非数量的战略性决定,这有可能造成来之不易的市场份额流失,并迫使现代将印度金奈以外工厂生产的产品调往国内以满足需求,而不是出口到其他高增长的市场.

凭借价格适中的新潮车款,现代汽车和关系企业起亚汽车(000270.KS)在全球汽车制造业的排名已经跃居第五.

这种模式在像印度这样的新兴国家尤其成功.现代在印度占到第二大的市场份额.

决定放缓扩充产能,是因为现代担心若一味追求增产,好车日益建立起来的声誉可能受损.但这种做法已经引发现代一些高层的异议.

"我们在全球的运营情况要求生产更多汽车.高管们告诉主席应该扩张产能,因为他们必需卖出更多的车."该公司一名驻韩国的高管告诉路透.现代汽车集团主席为郑梦九.

"可主席回答,'你在说什么?我们有足够的产能,我们现在需要的是稳定.'"这位高管表示.因为所谈话题的敏感性,其要求匿名.

欲浏览现代汽车在印度的销售情况,请点选图表(link.reuters.com/gyj83t)

欲浏览现代在全球的生产分布情况,请点选图表(link.reuters.com/kem83t)

**三星模式**

现代还未取得丰田汽车(7203.T)或大福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)那样的声誉,而这家公司希望可以复制国内科技大厂三星电子(005930.KS)的成功模式.三星电子已经实现了从一家生产低价产品的企业到全球知名品牌的华丽转身.

为了达到这个目标,近几年郑梦九悄然将产能扩张的策略置于次要地位,而是把主要精力放在打造现代品牌和质量信誉上.

"过去(郑梦九)力主新建许多工厂,但高管们表示,由于质量问题,车将很难卖出去."在首尔的这位现代汽车高管表示.

"现在是一种自下而上的推动.高官们认为汽车销量将能够增加."

另一位消息人士表示,"郑梦九希望避免犯下和丰田一样的措施,因此推行了目前的决策".消息人士所指的是丰田扩张脚步过于激进,因此在2000年代失去对工程规范和生产质量的控制,而公司全球产能却激增至每年远超800万辆.

消息人士对路透表示,由于郑梦九的策略,在印尼修建一处新工厂的计划宣告取消.印尼也是一处具有很大成长潜力的新兴市场.

暂停扩张的决定,已经影响到了美国市场销量增长.今年1月至10月间,现代汽车美国销量较去年同期仅增长了8%,而2011年的销量增幅在20%.

现代汽车股价在10月份大跌了11%,部分原因是投资人担心其成长放缓.

"投资者担忧现代汽车产能受限,会导致明年的销量无法增长太多."Plus Asset Management基金经理Jung Sung-man表示."不过现代的成长动力不会停滞.这家公司已经积累起了建造新工厂所需的足量资金."

**战略押注**

在印度南部钦奈(Chennai)郊外50公里的工厂里,由于实行24小时三班倒,班车定时接送着2,000名工人.

2008年现代将该工厂年产能翻番至60万辆,在三年中一直是开足马力运转.

2009年,现代将近半数印度产量出口至亚洲、非洲、欧洲和中东市场,但去年出口比例仅为40%.

明年海外出货量可能仅占印度产量的35%,因本地需求消化产出,该厂的生产经理对路透表示.

低价小型车主导印度市场.印度市场领先者Maruti Suzuki(MRTI.NS)生产的Alto是世界最热销的小型车,起价为4,500美元左右,而现代在印度的成功是基于低成本的Santro和i10车型.

"目前没有(增产)计划,"现代印度公司的金融和公司业务主管R. Sethuraman表示."必须从全球角度采取均衡行动."

据印度汽车制造商协会(Society of Indian Automobile Manufacturers)的数据,虽然现代汽车出口量从2009年峰值下滑,但在今年截至9月的六个月内其在印度的乘用车市场比例降至14.4%,而2008年该比例为15.8%左右.

现代当前拨用至多20%的营销经费打造品牌,而几年前几乎没有此项花销,其首席营销官Cho Won-hong告诉路透.现代汽车希望超过丰田和大众成为最受青睐的主流汽车制造商.

"我认为不大举扩张的策略是合理的.尽管新兴市场在增长,但全球汽车市场处于供过于求的状态."Consus资产管理公司的基金经理Jeon Nam-joong称.

"现代是在快速成长后稍作喘息,并非他们放弃了增长."(完)