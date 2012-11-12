(重发)《中共十八大焦点》中国经济"有惊无险"软着陆,本届政府有望圆满收官

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* 10月数据确认中国经济企稳回升

* 全年GDP增速有望达7.5%以上

* 经济实现软着陆,本届政府有望圆满收官

* 结构调整及深化改革为下届政府最大考验

作者 沈燕

路透北京11月12日电---全球第二大经济体--中国最新公布的10月经济数据,在进一步确认经济企稳回升的同时,也为黯淡的全球经济增添了一抹亮色.中国经济"有惊无险"实现软着陆,无疑令任期将满的本届政府长舒一口气.

选举新一届中央领导人的中共十八大正在北京举行,尽管回顾过往的10年,政府部门免不了要高唱赞歌,但在会议现场,不时可以听到粗放型经济发展模式难以为继,加快经济结构调整及政治经济体制改革进一步推进,以及更多惠民生的呼声,这或许也是对下一届政府的最大考验.

"原来大家担心中国经济会硬着陆,但目前看这种担心已经不必要了,尤其10月份的数据更加确立了中国经济的企稳回升,预计政策方面仍会保持目前的力度."中国国际经济交流中研究员王军称.

一位不愿具名的官员私下称,虽然中国一直强调经济放缓有主动调控的因素,但真在往下走的时候,上面还是很紧张的,因为谁都不知道底何时出现,"不过三季度的数据确实让人放心了些,至少能让本届政府有个交待,对下一届政府也是一个好的开始."

国家发展和改革委员会主任张平在十八大期间举行的新闻发布会上也指出,中国经济在过去的一段时间里面出现了增速放缓的趋势,各个方面都有很大的担心,认为中国经济是不是像2008年一样在金融危机的冲击下出现下滑趋势.

"9月份是缓中趋稳,到10月份来看企稳的迹象更加明显,我们完全有信心实现今年经济发展的目标,也就是说我们今年的经济增长可以保持在7.5%以上."张平的语气信心十足.

中国近日公布的10月经济数据,无论是投资,消费,还是外贸均好于预期.其中,当月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高,投资和消费增速亦均创七个月新高,且三个主要数据的月环比均为正增长;10月出口则同比增长11.6%,重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头.[ID:nSB2093753][ID:nSB2094911]

参看中国工业增加值图表,请点选(link.reuters.com/qeq83t)

参看中国CPI和PPI图表,请点选(link.reuters.com/tep83t)

参看中国进出口图表请点击(r.reuters.com/sev83t)

**软着陆**

面临换届之年的中国,年初就明确提出"稳中求进"的政策基调,但在欧债危机发酵,美国面临财政悬崖和QE3(第三轮量化宽松)推出等一系列不利的外围环境下,外界对中国经济硬着陆的忧虑一直挥之不去,经济何时见底企稳的预期也一再后推.

中国今年三季度GDP(国内生产总值)同比增幅7.4%,创三年半来新低,为连续第七个季度放缓,二季度和一季度的同比增速则分别为7.6%和8.1%.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.

而在过去10年,中国经济则实现年均10.7%的快速增长,超过同期世界经济平均增速6.8个百分点;经济总量跃居世界第二位,占世界经济总量的份额,亦从2002年的4.4%提高到2011年的10%左右.

欲浏览中国过去10年GDP、出口及城镇化率图表,请点击链接(link.reuters.com/hek83t)

"经历了30多年的改革开放,中国一直保持了比较高的增长,但是确实在经济发展中也积累了一些矛盾,所以现在提出要转变经济发展方式,要把工作的着力点放在转方式上,这样就必须为转方式留出一定的空间,所以我们在主观上就是把经济增长的速度适度地调低一些."张平称.

他分析指出,今年中国经济放缓有外部因素,也有宏观调控主动调控的因素.但对于中国这样一个13亿人口的大国来说,保持一定的经济增长是完全必要的.因此今年把稳增长放在更加重要的位置.加大了预调微调的力度,有针对性地采取了一些措施.

张平也提到,今年前三季度,内需拉动的作用是105.5%,外需的作用是负5.5%,中国把发展建立在扩大内需这一战略基点上,有很大的回旋余地和发展的空间.

**新考验**

在谈及过往10年的成绩时,无论是中国国家主席胡锦涛所做的中共十八大报告,还是各政府部门的总结回顾,都有一系列的数据支撑.但在经济发展总体平稳的大格局下,越来越大的贫富差距,令关注社会公平与民主,普惠的民生政策如何落实,以及推进改革的呼声仍然强烈.

"应该说我们转变经济发展方式、调整经济结构上取得了很大的成绩.当然也还有许多不尽如人意的地方,包括还有一些产能过剩的问题,增长方式比较粗放的问题,这些都需要进一步加以解决."张平称.

一位来自基层的广东团代表在发言时表示,希望更多惠及民生的政策能在基层真正落实,同时加快推进改革步伐.

胡锦涛在十八大报告中就明确提出,转变经济发展方式取得重大进展,在发展平衡性,协调性,可持续性明显增强的基础上,到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番.[ID:nSB2091509]

十八大新闻发言人蔡名照在回答记者提问时提到,政治体制改革必须从中国的国情出发,不为任何风险所惧,不为任何干扰所惑.

体制改革方案已获国务院批准的广东省,其常务副省长肖志恒在发言中就表示,在行政审批制度改革方面先行先试,并大力推进大部制改革.

"现在的改革,一是要坚持社会主义市场经济方向,加快完善社会主义市场经济体制;二是要冲破已经形成的不合理、阻碍发展的利益格局."广东省政府副秘书长李春洪称.

很显然,诸多的难题对新一届政府而言都是一个不小的考验.(完)

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