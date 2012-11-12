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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 11:02 BJT

〔亚洲期市〕马来西亚棕榈油期货价格大跌4%,大连豆油跌幅亦接近4%

路透新加坡11月12日电---马来西亚棕榈油期货价格FCPOc3周一跟随豆油大跌4%,因库存相关担忧.

大连豆油期货价格DBYcv1跌近4%,至每吨8,344元人民币.(完)

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