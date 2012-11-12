叙利亚反对派组成新联盟

(本文由路透中文网编译提供)

路透多哈11月11日电---叙利亚反对派终于搁置争议，周日结成新的联盟，并选出新的领导人。西方和阿拉伯支持者希望该联盟能够推翻阿萨德，接管叙利亚政权。

包括反政府武装人士、军队变节者、少数民族和宗教人士在内的叙利亚各方代表在卡塔尔进行了数日的争论，经过阿拉伯、美国和其他国家官员不间断的调停，各方最终同意加入新的同盟，组成流亡政府。叙利亚各方随后选举Mouaz al-Khatib为同盟主席。

叙利亚反对派和革命力量全国联盟（Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces）能否克服内部彼此间的猜疑和争斗还有待观察。

盟国将该联盟视为利比亚全国过渡委员会的翻版。当日以色列发射了一枚导弹，此前叙利亚一枚炮弹击中了戈兰高地，阿萨德的空军在土耳其边境用机枪扫射。

“从现在起，我们将努力使各方都完全认同新的同盟是叙利亚人民唯一合法的代表。”卡塔尔首相哈马德（Sheikh Hamad bin Jassim）说道。

土耳其外长达武特奥卢（Ahmed Davutoglu）指出，外国政府“不再有理由”不支持很大程度上搁置了内部争议的反对派。

美国也强力推广多哈会谈计划团结叙利亚各方，组成包括叙利亚全国委员会在内的新同盟，包括更多少数民族。

法国也非常支持。“法国将和伙伴们一道努力，确保国际社会认同这一代表叙利亚人民的新同盟。”法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）在声明中称。（完）