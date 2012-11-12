版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 12:13 BJT

中国抨击西方媒体扭曲中国知识产权保护形象

(本文由路透中文网编译并提供)

路透北京11月11日电---中国国家知识产权局局长田力普周日称，西方媒体扭曲了中国的知识产权保护形象，无视中国在保护知识产权方面的成果。

多年来，包括美国在内的多个国家敦促中国加大力度、打击侵犯知识产权行为。

今年4月，美国再次将中国列入知识产权重点观察“黑名单”，批评中国知识产权侵权行为严重。

田力普说：“中国的形象在国外很糟糕，一提到中国就是造假、侵权，我要说，我们不否认，这些确实是有的，但另一方面的事实被忽略了，中国通过实施知识产权制度的努力，不仅保护中国的，也保护世界各国的知识产权的利益。中国是世界上支付版权费最多的国家之一，也是购买正版软件最多的国家之一。”

他指出，如果像苹果(AAPL.O)这样的大公司非常担心在中国盗版行为的话，就不会选择中国作为其生产基地了。（完）

--编译 朱淑珍;审校 张家伟

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐