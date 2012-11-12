中国抨击西方媒体扭曲中国知识产权保护形象

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
(本文由路透中文网编译并提供)
路透北京11月11日电---中国国家知识产权局局长田力普周日称，西方媒体扭曲了中国的知识产权保护形象，无视中国在保护知识产权方面的成果。
多年来，包括美国在内的多个国家敦促中国加大力度、打击侵犯知识产权行为。
今年4月，美国再次将中国列入知识产权重点观察“黑名单”，批评中国知识产权侵权行为严重。
田力普说：“中国的形象在国外很糟糕，一提到中国就是造假、侵权，我要说，我们不否认，这些确实是有的，但另一方面的事实被忽略了，中国通过实施知识产权制度的努力，不仅保护中国的，也保护世界各国的知识产权的利益。中国是世界上支付版权费最多的国家之一，也是购买正版软件最多的国家之一。”
他指出，如果像苹果(AAPL.O)这样的大公司非常担心在中国盗版行为的话，就不会选择中国作为其生产基地了。（完）
--编译 朱淑珍;审校 张家伟
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。