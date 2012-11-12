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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 11:59 BJT

〔日本经济〕或已陷入衰退--日本经济财政担当大臣前原诚司

路透东京11月12日电---日本国家战略兼经济财政担当大臣前原诚司周一表示,

*不能排除日本已陷入衰退的可能性,不过最终决定将稍后作出

* 预计日本央行将采取有力宽松货币举措.(完)

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