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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 11:26 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳,市场静候欧元区财长会议

* 欧元略上升,此前希腊批准预算案

* 美国财政悬崖继续困扰美元

* 日本GDP报告显示最近一季经济萎缩

路透东京11月12日电---欧元周一在亚洲市场守在两个月低点上方,此前

希腊执政联盟周日在议会争取到足够的票数,通过2013年预算法案,不过在稍后的欧元区财长会议之前,欧元涨势料有限.

希腊国会议员以远超过半数的票数通过了预算法案.[ID:nSB2095231]

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