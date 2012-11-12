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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 11:24 BJT

〔日本股市〕早盘收于四周低位,疲弱GDP数据和美国财政忧虑打击人气

路透东京11月12日电---日本股市日经指数周一早盘收低至四周低位,料连续第六日下跌.日本疲软的国内生产总值(GDP)数据和美国财政忧虑打击人气,投资者担心美国财政问题可能导致其经济陷入衰退.

出口类股遭受重挫,因如果美国陷入衰退,出口商将首当其冲受到影响.丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)、佳能(7751.T)和Nikon(7731.T)均下跌1%－1.4%之间.

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