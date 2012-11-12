〔中国数据〕10月新增贷款创13个月新低,企业融资结构继续向债券倾斜(更新版)

(新增评论及数据细节)

* 10月社会融资规模及新增人民币贷款环比均下滑

* 其中贷款单月增量逊预期,并创13个月来新低

* 不过社会融资规模符合三季度来平均增速

* 经济企稳预期不改,短期政策料以稳为主

路透北京11月12日电---中国10月社会融资规模及新增人民币贷款均出现下滑,其中贷款单月增量仅达5,052亿元,逊于此前市场预期,并创下13个月来的新低.企业融资结构则继续向债券融资倾斜,债券融资成为替代银行信贷的重要手段.

受访分析人士并认为,当期社会融资规模仍保持三季度以来的月度平均增速,所以不会对经济企稳预期造成冲击,料短期货币政策维稳是主基调.

"10月社会融资规模虽较9月有所下降,但考虑四季度实体经济融资需求相对减少这一季节性因素后,总体融资仍然向好,这进一步印证实体经济在企稳."海通证券首席经济学家李迅雷称.

渣打银行中国经济分析师申岚亦表示,人民币贷款的总量是低于市场预期,但常规四季度的信贷也多会回落,若中长期贷款占比不错的话,对市场会有稳定作用.

央行周一公布数据显示,10月新增人民币贷款5,052亿元,同比少增816亿元,并低于路透调查中值的6,000亿元;此前单月增量低位为去年9月的4,700亿元.同期,社会融资规模为1.29万亿元,比上年同期多5,038亿元,但较9月1.65万亿的高位明显下滑.1-10月社会融资规模则为13.02万亿元,比上年同期多2.42万亿元.

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虽然10月社会融资规模下行,但期内企业债融资表现亮眼,规模环比攀升.华融证券宏观经济分析师肖波就提到,从企业债的角度看,现在多元化的融资渠道不断完善,这样也平衡一下单纯依靠银行贷款的局面.

对于下一阶段的货币政策运用,他认为,结合此前发布的宏观数据,经济温和回升的局面已经确立,预计央行顺势在这个基调下,维持原有货币政策不变,也就是说不会采取过激的手段,短期内进一步降准和降息的可能都比较小.

中国央行行长周小川在中共十八大会议期间表示,宏观政策仍有调整余地,明年政策会保持延续性,同时强调针对性和灵活性.

平安证券固定收益部研究主管石磊则指出,贷款分流的情况越来越普遍,数据也越来越失真,还是要合在一起看比较好,像债券、票据,还有信托贷款和委托贷款等."如果具体看,除了新增贷款,其他都是多增的,尤其是信托贷款,基本都是多增出来的,加在一起融资增长还是平稳的."

央行数据显示,10月中国金融机构外币贷款折合人民币增加1,290亿元,同比多增875亿元;委托贷款增加941亿元,同比多增423亿元;信托贷款增加1,445亿元,同比多增1,355亿元;企业债券净融资2,992亿元,同比多1,353亿元.

以下为中国2012年10月份社会融资规模统计数据表(亿元人民币):

10月 同比多增/少增

社会融资规模 12,900 5,038

其中：

人民币贷款增加 5,052 -816

外币贷款折合人民币增加 1,290 875

委托贷款增加 941 423

信托贷款增加 1,445 1,355

未贴现的银行承兑汇票增加 791 1,977

企业债券净融资 2,992 1,353

非金融企业境内股票融资 88 -156(完)

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