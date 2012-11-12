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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 11:54 BJT

〔日本经济〕日本央行将继续采取有力的宽松货币政策--总裁白川方明

路透东京11月12日电---日本央行总裁白川方明周一表示:

* 日本央行将继续采取有力的宽松货币政策

* 日本经济低迷,目前增长可能停滞

* 随着海外经济从增长放缓中恢复,日本经济可能重拾温和复苏

* 价格上涨必须与经济改善同步

* 日本央行有力的宽松政策对抑制日圆升值起到了一定作用

* 在经历长期价格增长乏力后,日本通胀预期突然上升的期望不现实

* 日本央行引导政策时将继续考虑日圆升值可能损害日本经济的风险

* 基础货币规模和汇率波动之间没有明显的相关性

* 央行对短期市场预期采取行动存在扰乱经济的风险

* 当下必须警惕日本经济面临的下行风险

* 与中国关系恶化通过贸易和旅游方面影响日本经济

* 单靠注资就能提振价格的理论无法解释美国和日本经济现况.(完)

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