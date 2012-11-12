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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 11:44 BJT

《全球市场》亚洲股市受抑,因日本GDP数据疲弱且市场忧虑美财政悬崖

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.1%,日股跌至四周低位

* 日本第三季GDP萎缩

* 对冲基金年结料压制商品价格

* 欧元区会议不太可能就援助希腊达成决议

路透东京11月12日电---亚洲股市和油价周一受抑制,因投资者人气因美国财政及希腊金援问题打压,尽管美国和中国两大经济体的经济数据有所好转.

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