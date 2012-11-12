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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 13:33 BJT

《中国基金发行日程表》--11月12日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行            分销机构            发行时间     备注

 *摩根士丹利     摩根士丹利华鑫  农业银行      建设银行、华鑫证券      11/12-12/07 
  华鑫量化配置 

  建信纯债        建信基金       光大银行     建设银行、国泰君安证券   10/17-11/13 
  债券基金

  中邮稳定收益   中邮创业基金    交通银行     邮储银行、首创证券等     10/15-11/16
  债券基金

  大成现金增利   大成基金        农业银行     中国银行、招商证券等     11/1-11/16
  货币市场基金

  方正富邦红利   方正富邦基金    建设银行     农业银行、方正证券等     10/29-11/16  
  精选股票基金

  上投摩根核心   上投摩根基金    建设银行     农业银行、申银万国等     10/24-11/16
  优选股票基金 

  景顺长城支柱   景顺长城基金    农业银行     中国银行、长城证券等     10/22-11/16
  产业股票基金

  诺安双利       诺安基金        招商银行     建设银行、长城证券等     10/22-11/16     
  债券基金

  富国纯债       富国基金        工商银行     农业银行、海通证券等     10/24-11/20
  债券基金 

  天弘安康养老   天弘基金        工商银行     中信银行、中航证券等     10/29-11/23
  混合型基金

  银河领先       银河基金        兴业银行     农业银行、银河证券等     10/25-11/23   
  债券基金

  平安大华       平安大华基金    建设银行     中国银行、银河证券等     10/22-11/23
  添利债券基金 

  金鹰元泰精选   金鹰基金        交通银行     建设银行、广州证券等     10/22-11/23
  信用债债券基金

  华泰柏瑞       华泰柏瑞基金    中国银行     中国银行、安信证券等     10/29-11/30
  稳健收益债券基金

  诺安中小板       诺安基金      交通银行     安信证券、第一创业证券等 11/5-11/30  
  等权重ETF基金

  诺安中小板       诺安基金      交通银行     招商银行、安信证券等     11/5/-11/30
  等权重ETF联接基金 

  博时安心收益   博时基金        建设银行     中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04
  定期开放债券基金

  银华中证中票     银华基金      中国银行     建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7
  50指数债券基金 

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 李宏薇; 审校 边竞

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