〔表格〕德国10月趸售物价较前月下跌0.6%,较上年同期上涨4.6%

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透柏林11月12日电---德国联邦统计局周一公布,德国10月趸售(批发)物价较前月下跌0.6%,较上年同期上涨4.6%,9月分别为增长1.3%和4.2%.
具体数据如下:
德国趸售物价 2012年10月 2012年9月 2011年10月
较上月(%) -0.6 +1.3 -1.0
较上年(%) +4.6 +4.2 +5.0
WPI(基期为2005年) 124.1 124.8 118.6 (完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选