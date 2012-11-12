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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 15:09 BJT

〔表格〕德国10月趸售物价较前月下跌0.6%,较上年同期上涨4.6%

路透柏林11月12日电---德国联邦统计局周一公布,德国10月趸售(批发)物价较前月下跌0.6%,较上年同期上涨4.6%,9月分别为增长1.3%和4.2%.

具体数据如下:

德国趸售物价 2012年10月 2012年9月 2011年10月

较上月(%) -0.6 +1.3 -1.0

较上年(%) +4.6 +4.2 +5.0

WPI(基期为2005年) 124.1 124.8 118.6 (完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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