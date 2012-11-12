《交易视点》风险偏好续升及供给下降将带动中国信用债收益率下行--中金

路透北京11月12日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报表示，随着资金面的持续改善及海外风险偏好下降，预计基准利率将在11月下半月重新回落，并带动银行间信用债收益率下降。

同时，交易商协会已暂停接收发行量占比约5%的副省级以下平台类中票项目，将有利于抑制供给压力。高收益债方面，建议仓位高的投资者可在城投债6.5%、低评级公司债7%的价位上部分获利了结。

**公司债发行人三季度业绩回顾**

从公司债发行人的三季报来看，以货币资金/短期债务来衡量短期偿债能力，同比和环比都有一半以上的发行人表现下降，季末短期周转压力较大的发行人主要集中在钢铁、化工、有色金属、电力等行业，这些流动性弱的发行人恶化的情况也更普遍。

货币资金/短期债务环比下降的发行人共有126家，既有货币资金下降的原因，也有短期债务上升的原因，但货币资金下降的因素甚于短期债务上升的因素。其中货币资金下降和短期债务上升同时发生的发行人需要特别关注，这样的发行人共有61家，占比近一半。

从影响货币资金的三大要素来看，虽然发行人的经营现金流普遍呈现改善的趋势，但投资支出没有明显收缩，且没有大规模的筹资资金流入，所以货币资金总体而言仍在下降。

发行人经营现金流的改善主要来自于被动的去库存和压账期，而盈利指标并没有好转，甚至继续恶化，能否持续存在较大的不确定性。我们始终认为，内部去库存带来的流动性和短期偿债能力改善的效果弱于外部流动性扩张，因此本轮企业流动性和偿债能力恶化持续的时间将长于08-09年，信用基本面在较长时期内都难有明显反转。

尽管影子银行体系的扩张在一定程度上提供了有效的外部流动性支持，比如越来越多的低评级发行人可以通过债券市场渠道获取融资，从而可以延缓流动性问题爆发的时间，但在社会融资成本没有有效降低、企业内生杠杆能力没有明显提升的情况下，反而会使得长期系统性风险进一步加大。

**风险偏好继续提升,供给压力下降**

在资金面宽松、供给下降的情况下，为何本周银行间信用债反而出现了小幅回调呢？目前银行间信用债60%的认购都来自于理财、专户和公募基金，这些机构的需求变化对信用债走势的影响很大。我们认为临近年底部分理财账户可能需要平仓，提前获利了结。

从理财产品的发行支数来看，10月份以来没有继续上升，增量有所放缓。在增量资金有限的情况下，风险偏好上升推动存量资金转向高收益债券，使得交易所市场的表现明显好于银行间市场。

此外，前期基准利率的回升使得中票信用利差回落至中位数以下，保护空间不足，也抑制了交易型机构继续买入的意愿。

随着资金面的持续改善以及海外风险偏好的下降，我们预计基准利率在下半月会重新回落，并带动银行间信用债收益率下降。

此外，交易商协会已暂停接收副省级以下平台类中票项目，这部分中票的发行量占比大约有5%，有利于抑制供给的进一步提升。

另外协会可能要会考虑出台新的城投平台发行中票的规则和要求，该规则的拟定和推出可能还需要一段时间，而且应该会比前期放开时的要求更加明确和严格。

城投主体发债缺乏成本约束和成本收益考量，供给量非常明显地受到审批节奏的影响。设立更加严格和客观的发行门槛，长期看有利于降低由于主观的审批节奏变化导致的短期供给明显波动的情况。

我们对高收益债仍维持中性的看法，目前收益率已回到年中低位，部分品种的收益率甚至创下新低，与AA级中票的利差也已接近历史最低水平，在银行间信用债收益率不明显回落的情况下，收益率继续下行的空间不大，建议仓位高的投资者可以在城投债6.5%、低评级公司债7%的价位上部分获利了结。

**评级公司变动引起评级变动**

本周有5项正面评级行动，涉及2家城投、2家电力和1家煤炭，而且其中有两家是更换评级公司后评级上调。

我们将秦三核主体评分上调1小档至3，其余评分均维持不变。

唯一的负面调整是有色金属类海亮，但评级变化是由于更换评级机构，评级不同可能主要是由于不同评级机构标准有差异，中金评分维持4不变。(完)

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