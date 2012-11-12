〔券商观点〕看好中国中低等级信用债,转债亦具备配置价值--国泰君安

路透北京11月12日电---中国大型券商--国泰君安证券发布研究报告称,上周权益再度受挫,但可转债则无论从对冲交易还是配置角度均具备介入价值.信用债方面,建议配置中低等级品种,高等级则因供给压力机会不佳.
"历史经验表明,若隐含波动率低于10%分位数时全仓转债,高于90%分位数时全仓正股,自中行转债发行以来,相关策略显着跑赢单纯的正股或转债.当前转债隐含波动率距10%分位数仅一步之遥",报告分析指出.
隐含波动率是市场对相关资产(正股或指数)未来一段时间内的波动预期,与权证价格是同方向变化.一般来说,权证的隐含波动率越高,其隐含的风险也就越大.
具体来看,报告建议增配工行CN113001=SS、重工CN113003=SS、国投CN110013=SS转债;并可持有中行CN113001=SS、国电CN110018=SS转债.
中国股市沪综指.SSEC上周累计下跌2.3%;转债亦平均下跌0.5%,其中重工、国电、石化CN110015=SS转债跌幅居前.
信用债方面,报告建议投资者配置久期3年左右的中低等级信用债,城投债票息优势仍明显,产业债可选择1年AA-级短融和5年AA级中票作为组合.同时,目前5年AAA级中票利率已达4.9%,从配置角度看有一定价值.
国泰君安认为,在经济触底反弹的背景下,未来企业信用资质逐渐改善,投资者风险偏好亦改善,这令中低等级信用债具备投资价值.但今年底前,高等级信用债则机会不佳,因供给量较大且缺乏息票保护.
"年底前银行将发行1,500亿元次级债,另外中石油、国家电网等超AAA企债将发行,这都将挤压保险等机构对高等级债的需求.同时,经济触底反弹长期国债利率中枢上移,高等级的息票保护不够",报告称.
此前公布数据显示,中国10月工业、投资和消费增速悉数超出预期,强化了经济触底回升态势.同时,通胀降至33个月低点,意味着本轮通胀周期底部或已形成.短期看政策面将保持平稳,难有明显变化.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯