〔中国货币市场〕回购利率稳中趋降流动性依旧宽松,关注本周逆回购操作(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京11月12日电---中国银行间资金市场周一主要回购加权利率稳中趋降,流动性依旧充裕.市场人士表示,当前资金供需均衡,且短期限品种交易更显活络.

交易员并称,从此前经验来看,若逢大额逆回购资金到期,公开市场或在当周内投放相应量的逆回购"输血"施援,且考虑年内剩余月份将迎来财政存款的集中投放,预计资金面尚好,但仍需关注逆回购操作情况.

"这两天资金都是比较宽松一点的,需求还比较容易满足,资金还比较容易借得到,出也不是很难出,应该是一个稳中有松的状态."华中一银行交易员说.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限依旧为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.

上周央行公开市场净回笼1,010亿元.逆回购期限包括七天、14天和28天,中标利率均继续持稳,分别为3.35%、3.45%和3.60%.[CN/MMTCN][ID:nSB2091149]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5292 2.6206 -9.14

七天CN7DRP=CFXS 3.1070 3.1103 -0.33

14天CN14DRP=CFXS 3.3360 3.3589 -2.29

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9000 2.9800 -8.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9100 2.9000 1.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9550 2.8500 10.50

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5400 2.6300 -9.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0900 3.1300 -4.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3300 3.3700 -4.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.5221 2.6183 -9.62

七天SHICNYSWD= 3.0825 3.1133 -3.08

三个月SHICNY3MD= 3.7559 3.7407 1.52

===============================================================(完)