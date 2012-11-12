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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 12:34 BJT

〔中国债市动态〕收益率曲线续偏陡,资金预期向好令三年内短债活跃

路透北京11月12日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率曲线继续略偏陡峭.市场人士表示,10月宏观经济数据影响减消,短期资金预期向好,三年以内的短债风险不大,且后期或存波动机会,机构积极参与其中,略推低短债收益率.

"三年以内的短债活跃,收益率稍往下,长债没动静,"上海一大型银行交易员称,"数据基本上都出来了,影响不大.资金最近都比较宽,短债风险不大,可参与,做波段;长债有风险,基本面嘛!"

上海一外资银行交易员亦表示,三年以内的短债,近日可见买盘浮现,其或寄予未来波段行情,中长债则机会有限.中期看,其比较关注美国财政悬崖和希腊债务危机进程,然国内经济缓慢复苏的趋势很明显,海外影响或不会很大.

银行间资金市场周一主要回购加权利率稳中趋降,流动性依旧充裕.市场人士表示,当前资金供需均衡,且短期限品种交易更显活络.[CN/CN]

中国10月社会融资规模及新增人民币贷款均出现下滑,其中贷款单月增量仅达5,052亿元,逊于此前市场预期,并创下13个月来的新低.企业融资结构则继续向债券融资倾斜,债券融资成为替代银行信贷的重要手段.[ID:nSB2096049]

剩余期限约2.45年的国债120007券最新报价收益率CN120007=CFXM为3.0800%/3.0710%,上日尾盘为3.0880%/3.0800%;首日上市的12水电七局CP001CN041254055=CFXS最新加权成交价为100.0210元人民币,较票面溢价,其主体评级为AA+.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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