〔中国债市动态〕收益率曲线续偏陡,资金预期向好令三年内短债活跃

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透北京11月12日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率曲线继续略偏陡峭.市场人士表示,10月宏观经济数据影响减消,短期资金预期向好,三年以内的短债风险不大,且后期或存波动机会,机构积极参与其中,略推低短债收益率.
"三年以内的短债活跃,收益率稍往下,长债没动静,"上海一大型银行交易员称,"数据基本上都出来了,影响不大.资金最近都比较宽,短债风险不大,可参与,做波段;长债有风险,基本面嘛!"
上海一外资银行交易员亦表示,三年以内的短债,近日可见买盘浮现,其或寄予未来波段行情,中长债则机会有限.中期看,其比较关注美国财政悬崖和希腊债务危机进程,然国内经济缓慢复苏的趋势很明显,海外影响或不会很大.
银行间资金市场周一主要回购加权利率稳中趋降,流动性依旧充裕.市场人士表示,当前资金供需均衡,且短期限品种交易更显活络.[CN/CN]
中国10月社会融资规模及新增人民币贷款均出现下滑,其中贷款单月增量仅达5,052亿元,逊于此前市场预期,并创下13个月来的新低.企业融资结构则继续向债券融资倾斜,债券融资成为替代银行信贷的重要手段.[ID:nSB2096049]
剩余期限约2.45年的国债120007券最新报价收益率CN120007=CFXM为3.0800%/3.0710%,上日尾盘为3.0880%/3.0800%;首日上市的12水电七局CP001CN041254055=CFXS最新加权成交价为100.0210元人民币,较票面溢价,其主体评级为AA+.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。