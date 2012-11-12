特写：引中日交恶的购岛风波的内情

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日本大宫市11月12日电(记者 Antoni Slodkowski)---中日关系交恶始于这里--东京的一处郊外住所，这里是所谓“钓鱼岛”所有者栗原国起(Kunioki Kurihara)的住宅。
栗原国起9月份签署协议，同意将钓鱼岛(日本称尖阁列岛)及其附近的三座无人居住岛屿出售给日本政府。
他的家被混凝土墙、摄像头和看门犬包围着。自协议签署以来，他就躲在家里，不接受媒体采访。
中国声称对钓鱼岛享有主权，认为该岛在历史上一直属于中国领土。
这份售岛协议使中日关系的紧张度骤然加剧。此举引发中国国内的暴力抗议和抵制日货活动。中国巡逻舰也被派往有争议海域巡视。
协议参与者描述了这个背负巨债的房地产大亨签署该协议的过程，称栗原国起至少在六年前就寻求将该岛出售给日本当局。日本当局意图通过此举，避免该岛落入鹰派的前东京都知事石原慎太郎(Shintaro Ishihara)手中。
石原慎太郎此后辞去东京都知事一职，以80岁高龄重返全国政坛。正是石原慎太郎最初的购岛要求导致日本政府迅速介入，通过提价至少50万美元而迅速购得该岛。
现年70岁的栗原国起拒绝了路透的采访请求。
他的弟弟、自称为家族发言人的栗原弘行利用其兄的一夜成名，为一本名为《待售的尖阁列岛》(Senkaku Islands for Sale)的书做推广，并计划将该岛打造成一个医疗旅游中心。
日本天普大学(Temple University)亚洲研究主管杰弗里·金斯顿(Jeffrey Kingston)表示：“他们(栗原家族)拥有这些岛屿这么长时间了，到现在才加大赌注，令人费解。”
钓鱼岛的地表以岩石为主，是迁徙鸟类和野生山羊的家园。离该岛最近的大片土地是台湾，该岛距离台北210公里，距离东京则有1,800公里。
20世纪70年代，栗原家族从古贺善次(Zenji Koga)手中获得钓鱼岛。
日本1895年吞并钓鱼岛等岛屿，古贺家族租借了这些岛屿，之后在1932年向政府购买了四个主要小岛。
美国1972年将钓鱼岛归还给日本后，栗原家族取得了这些岛屿的所有权。
2011年夏天，栗原国起联系自民党议员山东昭子(Akiko Santo)，称自己希望将钓鱼岛卖给当时的东京都知事石原慎太郎。
1989年，石原慎太郎凭借畅销书《日本可以说不》(The Japan that Can Say No)蜚声国际。他在书中主张日本应减少对美国保护的依赖。
山东昭子表示，栗原国起称自己十分仰慕石原慎太郎，称希望将钓鱼岛卖给他。栗原国起与石原慎太郎于2011年9月在大宫(Omiya)会面，随后在东京银座达成口头协议。
山东昭子说：“他们握手并许下承诺，这在日本可谓是你能给出的最严肃承诺。”
今年4月，石原慎太郎宣布了购岛计划，并从私人募捐者手中筹得1,700万美元。东京副知事猪濑直树(Naoki Inose)估计栗原国起的负债总额约为15亿日圆(1,900万美元)。
猪濑直树对路透表示：“我不傻，我核查了他的抵押贷款。”
银行记录显示，截至到2012年，栗原国起负债约为5,000万美元(40亿日圆)。日本最大银行三菱东京日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)和Saitama Shinkin银行是其贷款方。
但两名消息人士称，石原慎太郎方面给出的最终价格只有20多亿日圆(2,500万美元左右)。
但栗原国起也一直在与日本政府谈判。
日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)认为，将该岛国有化是化解同中国产生更严重对抗的一种方式。
负责该协议谈判的官员表示：“他(栗原国起)首次就钓鱼岛跟我们接触是在2006年。”
牵涉谈判的人员对路透表示，政府谈判人员提出了更高的报价，并迅速达成协议。
山东昭子表示，她对栗原国起选择报价最高一方的举动表示理解。“对他而言，商业考虑是最重要的。毕竟他是个房地产经纪人。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15