〔日本央行〕总裁称继续推行货币宽松政策,关注日圆汇率风险(更新版)

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路透东京11月2日电---日本央行总裁白川方明表示,央行将继续推行强力宽松货币政策,将日圆升值会冲击日本经济的风险纳入考量.

不过其强调,仅靠向市场注入大量资金,在类似日本这样利率接近零水准的国家,不会推升物价,再次呼吁政府采取诸如放宽监管和进行结构性改革等措施来提高经济成长潜力.

白川方明在周一的研讨会上说道,"我们一直高度观察汇价波动如何影响经济和物价."其警告称,日圆升值可能冲击出口和企业信心,从而损害经济.

这位央行总裁称,"日本央行强力的货币放宽政策通过压低利率的途径,对遏制日圆升值有一定效果."显示日圆升值带来的不良后果,将是央行在引导政策时重要考量的因素之一.

不过白川方明指出,在货币基础规模和汇率波动之间未见明显关系.这与一些议员和分析师的看法相左,他们认为央行可以通过更为激进地向经济体注入资金来压低日圆汇价.