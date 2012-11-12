《中国金融债发行日程表》--11月12日

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ======================================================================== *进出口行 至多150 3 周二招标 固息金融债 11/13-11/20 至多200 7 周二招标 固息金融债 11/13-11/22 国开行 50 1 *3.3538% 固息金融债 11/7--11/13 60 3 *3.9029% 70 5 *4.1085% 60 7 *4.3153% 60 10 *4.4095% (今年38-42期固息债第四次增发,均为中标收益率) 进出口行 100 六个月 *3.1853% 贴现金融债 11/8--11/14 *200 5 *3.99% 固息金融债 11/8--11/16 国开行 280 -- 11/20招标 -- -- 注: *表示新增.(完) --整理 徐永/李宏薇; 审校 边竞
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。