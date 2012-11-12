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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 13:41 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月12日

以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模         期限     票面利率     债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)    (年)
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*进出口行  至多150          3        周二招标    固息金融债  11/13-11/20
           至多200          7        周二招标    固息金融债  11/13-11/22
国开行          50          1       *3.3538%     固息金融债  11/7--11/13 
                60          3       *3.9029%
                70          5       *4.1085%
                60          7       *4.3153%
                60         10       *4.4095%
                (今年38-42期固息债第四次增发,均为中标收益率)
进出口行       100       六个月     *3.1853%     贴现金融债  11/8--11/14
              *200          5       *3.99%       固息金融债  11/8--11/16
国开行         280         --       11/20招标       --          --   
  
  注: *表示新增.(完)  

  --整理 徐永/李宏薇; 审校 边竞

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