阿航A380客机因引擎故障返回悉尼

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
(本文由路透中文网编译提供)
路透堪培拉11月12日电---阿联酋航空EMIRA.UL一架飞往迪拜的A380客机周日晚被迫返回澳大利亚，因起飞后不久飞机一个引擎发生故障，部分乘客称看到引擎附近有火光冒出。
该航班上有380名乘客，故障发生时刚刚从悉尼起飞20分钟，准备飞往迪拜，当时的飞行高度为10,000英尺。
阿航周一在声明中称，"阿航从悉尼飞往迪拜的EK413航班因引擎故障，11月11日在起飞后不久返航。"
机上乘客称，飞机发生强烈震动，然后他们看到有火光从其中一个引擎中喷出几米远。
阿航随后称，没有明火，但乘客有可能看到了闪光。（完）
--编译：程芳 发稿：王凤昌
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。