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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 13:29 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元小涨,受人民币走高提振

路透惠灵顿/悉尼11月12日电---澳元和新西兰元周一微涨,受益于人民币劲扬,但投资者仍担忧美国财政问题和欧洲形势的不确定性.

新西兰元兑美元NZD=D4上涨0.2%至0.8163美元,上周五纽约尾盘报0.8144美元.上周,汇价曾一度跌至0.8123美元的近三周低位,因新西兰就业报告异常疲弱,重燃有关央行下个月降息的猜测.

"新西兰可能公布更多表现欠佳的第三季数据,以及美国财政悬崖谈判临近,都应该会压低新西兰元兑美元本周跌至0.8060美元,"Westpac策略师Imre Speizer称.

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