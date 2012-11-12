中国广电总局称好莱坞给国产影片带来巨大压力

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月11日电---中国国家广电总局周日称，今年中美双方达成的进口美国电影协议令中国电影市场面临非常大的压力。尽管中国电影票房收入已超过去年全年，但国产电影市场份额却下降。

中国国家副主席习近平2月访美时签署，依据该协议，中国每年允许增加引进14部电影，但不占用一年进口20部影片的指标。

中国国家广电总局副局长田进称，协议签署之后，美国影片的进口数量和分帐比例都有了大幅度的提升。

“多年来国产影片的主导地位动摇，”田进在十八大期间一个记者会上表示。

他表示，从今年1-10月底，全国电影票房收入已达132.72亿元人民币，超过去年全年。但国产影片市场份额下降到41.4%。

田进称，这给美国电影行业带来了巨大的经济利益，但同时也给中国电影行业带来了巨大的压力和挑战。

“造成这一现状的最根本原因还是国产影片的市场竞争力需要进一步提升，”他说。

中国电影业专家称，好莱坞的渐近冲击意味着，如果国产影片想提升对中国观众的吸引力，就需要专注于质量。（完）

--编译：张家伟 发稿：王燕焜

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