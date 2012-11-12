《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月12日

路透上海11月12日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年11月12日-11月16日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2082131] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 摩根士丹利 摩根士丹利华鑫 农业银行 建设银行、华鑫证券 11/12-12/07 华鑫量化配置 建信纯债 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安证券 10/17-11/13 债券基金 中邮稳定收益 中邮创业基金 交通银行 邮储银行、首创证券等 10/15-11/16 债券基金 大成现金增利 大成基金 农业银行 中国银行、招商证券等 11/1-11/16 货币市场基金 方正富邦红利 方正富邦基金 建设银行 农业银行、方正证券等 10/29-11/16 精选股票基金 上投摩根核心 上投摩根基金 建设银行 农业银行、申银万国等 10/24-11/16 优选股票基金 景顺长城支柱 景顺长城基金 农业银行 中国银行、长城证券等 10/22-11/16 产业股票基金 诺安双利 诺安基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/22-11/16 债券基金 富国纯债 富国基金 工商银行 农业银行、海通证券等 10/24-11/20 债券基金 天弘安康养老 天弘基金 工商银行 中信银行、中航证券等 10/29-11/23 混合型基金 银河领先 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 10/25-11/23 债券基金 平安大华 平安大华基金 建设银行 中国银行、银河证券等 10/22-11/23 添利债券基金 金鹰元泰精选 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 10/22-11/23 信用债债券基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 中国银行 中国银行、安信证券等 10/29-11/30 稳健收益债券基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 安信证券、第一创业证券等 11/5-11/30 等权重ETF基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 招商银行、安信证券等 11/5-11/30 等权重ETF联接基金 博时安心收益 博时基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04 定期开放债券基金 银华中证中票 银华基金 中国银行 建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7 50指数债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国开行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周二 38-42期固息债第四次增发 进出口行 100 六个月 贴现金融债 周三 进出口行 200 5年 固息金融债 周五 财政部 至多200 3/5年 电子储蓄国债 11/10-11/19 财政部 260 50年 固息国债 11/15-11/19 财政部 261.5 7年 固息国债 11/8-11/12 第16期七年品种二次续发 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 520 -4,040 -3,520 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中石化集团 固息债 85 周二 中国电力财务公司 固/浮息金融债 50 周五 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ======================================================================================= 3.国库现金商业银行定期存款招标 -------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 招标日 到期日 2012第13期 500 六个月 周二 2012-5-14 =======================================================================================(完) --整理 李宏薇/刘昕; 审校 边竞