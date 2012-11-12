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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 13:44 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月12日

路透上海11月12日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年11月12日-11月16日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解冻日
  
  无
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2082131]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注
 
  摩根士丹利     摩根士丹利华鑫  农业银行      建设银行、华鑫证券      11/12-12/07 
  华鑫量化配置 

  建信纯债        建信基金       光大银行     建设银行、国泰君安证券   10/17-11/13 
  债券基金

  中邮稳定收益   中邮创业基金    交通银行     邮储银行、首创证券等     10/15-11/16
  债券基金

  大成现金增利   大成基金        农业银行     中国银行、招商证券等     11/1-11/16
  货币市场基金

  方正富邦红利   方正富邦基金    建设银行     农业银行、方正证券等     10/29-11/16  
  精选股票基金

  上投摩根核心   上投摩根基金    建设银行     农业银行、申银万国等     10/24-11/16
  优选股票基金 

  景顺长城支柱   景顺长城基金    农业银行     中国银行、长城证券等     10/22-11/16
  产业股票基金

  诺安双利       诺安基金        招商银行     建设银行、长城证券等     10/22-11/16     
  债券基金

  富国纯债       富国基金        工商银行     农业银行、海通证券等     10/24-11/20
  债券基金 

  天弘安康养老   天弘基金        工商银行     中信银行、中航证券等     10/29-11/23
  混合型基金

  银河领先       银河基金        兴业银行     农业银行、银河证券等     10/25-11/23   
  债券基金

  平安大华       平安大华基金    建设银行     中国银行、银河证券等     10/22-11/23
  添利债券基金 

  金鹰元泰精选   金鹰基金        交通银行     建设银行、广州证券等     10/22-11/23
  信用债债券基金

  华泰柏瑞       华泰柏瑞基金    中国银行     中国银行、安信证券等     10/29-11/30
  稳健收益债券基金

  诺安中小板       诺安基金      交通银行     安信证券、第一创业证券等 11/5-11/30  
  等权重ETF基金

  诺安中小板       诺安基金      交通银行     招商银行、安信证券等     11/5-11/30
  等权重ETF联接基金 

  博时安心收益   博时基金        建设银行     中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04
  定期开放债券基金

  银华中证中票     银华基金      中国银行     建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7
  50指数债券基金 
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

  国开行          300   1/3/5/7/10年 固息金融债       周二           38-42期固息债第四次增发
  进出口行        100     六个月     贴现金融债       周三
  进出口行        200       5年      固息金融债       周五
  财政部          至多200  3/5年     电子储蓄国债     11/10-11/19
  财政部          260      50年      固息国债         11/15-11/19
  财政部          261.5     7年      固息国债         11/8-11/12     第16期七年品种二次续发
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
  央票到期    逆回购到期     合计

    520        -4,040      -3,520 
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)
  
  中石化集团          固息债            85           周二
  中国电力财务公司 固/浮息金融债        50           周五
    
  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  2.本周新股资金解冻
  ---------------------------------------------------------------------------------------
   简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
  无
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  3.国库现金商业银行定期存款招标
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       期数    金额(亿元)  期限    招标日   到期日

   2012第13期     500     六个月   周二   2012-5-14
  =======================================================================================(完)

  --整理 李宏薇/刘昕; 审校 边竞

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