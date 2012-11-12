《汇市简讯》英镑/日圆可能下跌

0536GMT * 上周大跌走势看似可能持续 * 或会很快触及125.4附近的38.2%费波纳奇回档技术位/6月高位 * 测试124的机率很大,该水准为通道下缘及50%的费波纳奇回档技术位 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/cer73t).(完) --编译 王翔琼; 审校 戴素萍