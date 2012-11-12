〔澳洲股市〕收低0.3%,保险商QBE股价大跌15%至10个月低位

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透悉尼11月12日电---澳洲股市周一小幅收低0.3%,为连续第三天收低,因投资者担忧美国财政问题,希腊求援问题及众多企业发布获利预警. 澳洲主要保险商QBE Insurance (QBE.AX)大跌15%至10个月低位,此前该公司下调全年获利预估,受飓风桑迪和灾后巨额索赔的冲击.该股收低8.3%至11.80澳元. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌14点,报4,448点.上周五,该股指收低0.5%,该周以平盘告收.(完) --编译 许娜;审校 艾茂林 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。