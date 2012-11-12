〔国际油市〕布兰特原油期货跌破109美元,受美国财政忧虑拖累

路透新加坡11月12日电---布兰特原油期货周一跌破每桶109美元,因在人们担心美国或将跌落财政悬崖的情况下,有关石油需求增长进一步放缓的忧虑重燃.

对美国将跌落财政悬崖,从而陷入经济衰退的担忧打压金融市场,推动日股日经指数跌至四周低位.但油价跌势受限,因近期数据显示中国10月表观石油需求增加.[MKTS/ASCN]

0546GMT,布兰特原油期货LCOc1现跌0.15美元至每桶109.25美元,此前曾一度下挫0.50美元至每桶108.90美元.美国原油期货CLc1上涨0.06美元至每桶86.13美元.继一连三周下跌后,美国原油期货上周收涨逾1%.