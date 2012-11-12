〔国际油市〕布兰特原油期货跌破109美元,受美国财政忧虑拖累

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透新加坡11月12日电---布兰特原油期货周一跌破每桶109美元,因在人们担心美国或将跌落财政悬崖的情况下,有关石油需求增长进一步放缓的忧虑重燃.
对美国将跌落财政悬崖,从而陷入经济衰退的担忧打压金融市场,推动日股日经指数跌至四周低位.但油价跌势受限,因近期数据显示中国10月表观石油需求增加.[MKTS/ASCN]
0546GMT,布兰特原油期货LCOc1现跌0.15美元至每桶109.25美元,此前曾一度下挫0.50美元至每桶108.90美元.美国原油期货CLc1上涨0.06美元至每桶86.13美元.继一连三周下跌后,美国原油期货上周收涨逾1%.
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。