〔日本金融〕央行总裁称没有必要通过买入国外债券来向市场注资

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透东京11月12日电---日本国家战略兼经济财政担当大臣前原诚司周一表示,央行可以通过购买国外债券来向市场注资以及扩大日本货币基础.
不过日本央行总裁白川方明表示,央行有许多其他资产类别可以购买,来达到向市场注入流动性的目的.
白川方明在众议院预算委员会上表示,"我们认为没有必要买入国外债券来向市场注入流动性."(完)
--编译 田建华;审校 戴素萍
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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