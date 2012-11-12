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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 14:47 BJT

〔日本金融〕央行总裁称没有必要通过买入国外债券来向市场注资

路透东京11月12日电---日本国家战略兼经济财政担当大臣前原诚司周一表示,央行可以通过购买国外债券来向市场注资以及扩大日本货币基础.

不过日本央行总裁白川方明表示,央行有许多其他资产类别可以购买,来达到向市场注入流动性的目的.

白川方明在众议院预算委员会上表示,"我们认为没有必要买入国外债券来向市场注入流动性."(完)

--编译 田建华;审校 戴素萍

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