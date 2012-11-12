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亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--11月13日****

路透11月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 10月 -- 负3.0

企业信心指数 -- 持平

0430 日本工业产出修正值 9月 -- -4.0%

产能利用指数(较上月) -- -2.6%

0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 -- 赤字40

0745 法国非农就业数据 第三季 -- -0.1%

0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +0.5% +0.3%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.6% +2.6%

0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)10月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +2.3% +2.2%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.5%

(较上年同期) +2.9% +2.6%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.3% +0.5%

(较上年同期) +2.9% +2.6%

0930 英国PPI投入物价(较前月) 10月 -0.1% -0.2%

(较上年同期) -0.5% -1.2%

PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.5%

核心PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) +1.4% +1.2%

1000 德国ZEW经济景气指数 11月 负9.8 负11.5

现况指数 8.0 10.0

1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 -- 92.8

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月10日当周 -- -0.2%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月10日当周 -- +0.8%

1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 -- 盈余750

2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +0.50% +1.30%

(较上年同期) +2.9% +4.8%

2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.0%

2300 韩国失业率 10月 -- 3.1%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月11日(日)

2350 日本企业商品物价指数(较上月) 10月 -0.3% -0.2%

(较上年同期) -1.0% -0.8%

2350 日本GDP(较前季) 第三季 -0.9% -0.9%

环比年率 -3.5% -3.4%

11月12日(一)

0030 澳洲房屋融资 9月 +0.9% --

投资房屋融资 +8.6% --

2145 新西兰食品价格指数 10月 -0.6% -- (完)

--整理 隋芬;审校 戴素萍

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