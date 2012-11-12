主要国家经济指标预测--11月13日****

更正-中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透11月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 10月 -- 负3.0
企业信心指数 -- 持平
0430 日本工业产出修正值 9月 -- -4.0%
产能利用指数(较上月) -- -2.6%
0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 -- 赤字40
0745 法国非农就业数据 第三季 -- -0.1%
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +0.5% +0.3%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)10月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.3% +2.2%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.5%
(较上年同期) +2.9% +2.6%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.3% +0.5%
(较上年同期) +2.9% +2.6%
0930 英国PPI投入物价(较前月) 10月 -0.1% -0.2%
(较上年同期) -0.5% -1.2%
PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
核心PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +1.4% +1.2%
1000 德国ZEW经济景气指数 11月 负9.8 负11.5
现况指数 8.0 10.0
1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 -- 92.8
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月10日当周 -- -0.2%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月10日当周 -- +0.8%
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 -- 盈余750
2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +0.50% +1.30%
(较上年同期) +2.9% +4.8%
2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.0%
2300 韩国失业率 10月 -- 3.1%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月11日(日)
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 10月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) -1.0% -0.8%
2350 日本GDP(较前季) 第三季 -0.9% -0.9%
环比年率 -3.5% -3.4%
11月12日(一)
0030 澳洲房屋融资 9月 +0.9% --
投资房屋融资 +8.6% --
2145 新西兰食品价格指数 10月 -0.6% -- (完)
--整理 隋芬;审校 戴素萍
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透上海2月20日 - 人民币兑美元即期周一午盘小幅反弹，但整体波动区间较上日明显收窄，中间价则大跌近290点，创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出，由于周一美国金融市场休市，市场缺乏驱动因素交投相对清淡，短期汇价料延续区间横向波动。
* 法国大选新进展令欧元走势艰难 * 美元兑日圆下跌，此前美债收益率下滑 * 澳元和新西兰元基本持平 路透东京2月20日 - 美债收益率(殖利率)下跌周一打压美元兑日圆汇率；欧元走势困顿，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。 市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的选票转向民族阵线创党者勒庞。 最近欧洲政治风险的加大，打压美债收益率跌至一周低点2.4%，使美元/日圆微跌。 美元/日圆 变动不大，报113.090，距离周五所及的2月9日以来低点112.620不远。 美元指数 持稳在100.930，该指数本月稍早连涨10个交易日，之后美国虽公布一连串稳健经济数据，但美元仍失去动能，令多头感到沮丧。 “在10年期美债收益率没有维持在2.4%附近的情况下，美元/日圆很难上涨