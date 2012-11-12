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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 14:14 BJT

〔韩国股市〕小幅收低,受累于美国财政忧虑

路透首尔11月12日电---韩国股市周一连续第三个交易日收低,因投资者担心美国恐将跌落"财政悬崖".

造船股下跌,抵消了现代汽车(005380.KS)等汽车制造股上扬的影响.

综合股价指数.KS11收跌0.2%报1,900.87点,但削减稍早跌幅.(完)

--编译 许娜;审校 戴素萍

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