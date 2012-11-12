〔韩国股市〕小幅收低,受累于美国财政忧虑

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透首尔11月12日电---韩国股市周一连续第三个交易日收低,因投资者担心美国恐将跌落"财政悬崖".
造船股下跌,抵消了现代汽车(005380.KS)等汽车制造股上扬的影响.
综合股价指数.KS11收跌0.2%报1,900.87点,但削减稍早跌幅.(完)
--编译 许娜;审校 戴素萍
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东南亚股市[.SOCN]
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。