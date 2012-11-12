〔路透基点〕阜丰集团1.50亿美元三年期离岸贷款案签署--RLPC

路透香港11月12日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,阜丰集团1.50亿美元三年期离岸贷款今日签署,11家银行参贷,另有一家银行将很快就最后核准回复.

委托主办行德意志银行和渣打银行各自承贷3,500万美元和2,500万美元.安泰商业银行和平安银行分别承贷1,650万美元和1,500万美元,以主办行身份加入.

尚未作出贷款承诺的银行,预计将以安排行身份承贷1,000万美元.

其他安排行包括国泰世华银行、世华银行和兆丰国际商业银行,亦将分别承贷1,000万美元.板信商业银行和台中商业银行各自承贷500万美元.华南银行承贷450万美元.中租迪和股份有限公司承贷400万美元.

如之前报导,承贷2,000万美元的银行获委托主办行头衔,含所有费用的价码为460个基点.

承贷1,500-1,900万美元的银行获主办行头衔,含所有费用的价码为455个基点.

承贷1,000-1,400万美元的银行获安排行头衔,含所有费用的价码为450个基点.

利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点.这笔贷款的平均年限为2.5年.

这笔贷款将用于10.25亿元(1.61亿美元)人民币五年期可转债的再融资,该笔可转债附带有2013年4月的卖权.可转债的票息为4.25%,转换价格为7.03港元(0.91美元),较参考价5.86港元溢价20%.

阜丰集团生产以玉米为主的生化产品,味精、谷氨酸和黄原胶产品最为出名.(完)