《交易视点》海外市场风险偏好减弱可能支撑国内债市--中信证券

路透北京11月13日电---中信证券最新发布的利率市场周报认为，在中国"弱增长、温和通胀"，以及资金面有望趋宽环境下，希腊援助时间延迟及对美国财政悬崖担忧引发的避险情绪上升可能传导至国内，从而对国内的债市形成一定的支撑。

在现券策略上，交易型机构可保持当前的利率产品仓位，并继续在3-5年左右的利率品种上进行波段操作。对配置型机构而言，中长期及超长期利率产品具备较好的配置价值，可积极参与一级市场投标。

**CPI同比创年内新低**

10月份CPI同比增速为1.7%，比9月份下降了0.2%，季调后CPI环比折年率为0.8%，低于9月份2.2%的环比折年率。

即使未来两个月环比折年率回升至3%左右，到12月份CPI同比仍低于2.5%。短期来看，通胀的压力仍然较小。

**经济增长持续反弹**

10月份工业增加值同比增速为9.6%，比9月份上升了0.4%。季调后环比折年率为14.4%，略低于9月份15.6%的环比折年增速，但仍保持相对较快的增速。

近两个月经济增长小幅回升的主要原因是出口以及基建投资的较快增长，10月份出口同比回升至11.6%，基建投资实际同比增速上升至30.7%。

当前经济的内生增长动力仍然不足，经济增速的进一步回升需要更多宽松政策的支持。

**市场研判**

近期利率产品市场将主要受海外市场风险情绪变化和国内一级市场需求的影响。

具体来看，从基本面来看，经济增长有望在四季度企稳，但回升幅度并不明显，符合低位筑底的判断；此外，通胀压力仍然较小。因此，基本面仍然延续“弱增长、温和通胀”的格局。

从资金面看，外汇占款增长的恢复及财政存款的投放有望使7天回购利率维持在3%附近。

从海外市场看，受希腊援助时间延迟以及对美国财政悬崖担忧的影响，近期海外市场风险偏好减弱，避险情绪的上升可能会传导至国内，对国内的债市形成一定的支撑。在资金面宽松的环境中，短期内利率产品二级市场有望继续受到一级市场发行的支配。

由于11-12月份利率产品净供给为年内低点水平，利率产品收益率也已上行至年内相对较高的水平，来源于银行资金的配置需求将支撑利率产品一级市场需求继续保持旺盛。

总体来看，在当前收益率水平下，持有利率产品的风险是可控的。具体到现券策略上，建议交易型机构可保持当前的利率产品仓位，并继续在3-5年左右的利率品种上进行波段操作。

对配置型机构而言，如我们在月报中提到的，中长期及超长期利率产品具备较好的配置价值，可积极参与一级市场投标。(完)

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