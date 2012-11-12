缅甸地震导致至少11人死亡 中部发生多次余震

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光11月12日电---缅甸地震已造成至少11人死亡，缅甸中部还发生多次余震，周一死亡人数可能进一步上升，因洛瓦底江上一座尚未完工的桥梁垮塌，数名工人失踪。
缅甸周日发生里氏6.8级地震，震中位于缅甸第二大城市曼德勒西北部约60公里处，靠近瑞保（Shwebo）镇。泰国及周边邻国均有震感。
日间发生过几次大的余震，官方电视台称，半夜后发生过一次5.7级的余震。
缅甸社会福利与救灾安置部一名高官对路透表示，“我们确认总计11人丧生，逾50人受伤，四人失踪。”
地震损失并没有刚开始预想的那么糟糕，但震中附近的一些小城镇受损。（完）
--编译：程芳 发稿：王燕焜
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路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。