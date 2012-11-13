《中国债券市场每日交易备忘》--11月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行100亿元人民币三年期固息金融债10:00-11:00,利率预测均值3.82% 进出口行120亿元七年期固息金融债10:00-11:00,利率预测均值4.20% 中国财政部500亿元人民币六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标 太仓港协鑫发电公司4亿元一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档,工行和农行主承 特变电工( 600089.SS )5亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,中国银行主承 成都路桥( 002628.SZ )3亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档,民生银行主承 四川龙蟒集团4亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,农业银行主承 辽宁宏程塑料型材公司6亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,恒丰银行主承 四川峨胜水泥集团3亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,民生银行主承 唐山港集团4亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,民生银行主承 青岛城投集团20亿元五年期中票(主体评级AAA)簿记建档,浦发银行主承 合肥海恒投资控股集团9亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,北京银行主承 河北出版传媒集团5亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,光大银行和兴业银行主承 湖南建筑工程集团5亿元五年期中票(主体评级AA-)簿记建档,中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 深圳燃气( 601139.SS )5亿元一年期短融041263009,票面利率4.81% 镇江城投7亿元一年期短融041259063,票面利率5.32% 郑州路桥建设投资集团2亿元一年期短融041265008,票面利率5.24% 华能澜沧江水电20亿元一年期短融041256036,票面利率4.42% 上海电力( 600021.SS )15亿元一年期短融041261035,票面利率4.42% 惠天热电( 000692.SZ )2亿元一年期短融041260078,票面利率5.07% 福建三安集团6亿元一年期短融041260076,票面利率5.17% 人福医药( 600079.SS )6亿元三年期中票1282462,票面利率5.54% 郑州路桥2亿元三年期中票1282463,票面利率6.20% 沈阳城市公用集团6.9亿元五年期中票1282464,票面利率6.03% 国开行100亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债120243,基本利差1.05% 国开行100亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债120244,基本利差1.40% 黄石城投12亿元七年期固息债1280355,票面利率6.96% 黔东南州凯宏资产运营公司7亿元七年期固息债1280368,票面利率7.80% 山西汽车运输集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280379,票面利率6.28% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行50亿元一年固息续发金融债120238,参考收益率3.3538% 国开行60亿元三年期固息续发金融债120239,参考收益率3.9029% 国开行70亿元五年期固息续发金融债120240，参考收益率4.1085% 国开行60亿元七年期固息续发金融债120241,参考收益率4.3153% 国开行60亿元10年期固息续发金融债120242,参考收益率4.4095% 宜昌城建投公司10亿元七年期固息债1280383,票面利率6.85% 西安航天基地投资发展公司8亿元七年期固息债1280384,票面利率6.96% 中国铁物25亿元九个月期超短融 杭州前进齿轮集团2亿元一年期短融 华泰集团4亿元一年期短融 番禹珠江钢管公司3亿元一年期短融 南方水泥15亿元一年期短融 上海环境集团4亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 中石化集团85亿元五年期固息债078070到期兑付,票面利率5.40% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债030224付息,基本利差1.05% 苏州城建投资公司6亿元10年期固息债078069付息,票面利率5.90% 中石化集团115亿元10年期固息债078071付息,票面利率5.68% 舞阳钢铁公司6亿元五年期固息债088062付息,票面利率6.45% 南通国资公司23亿元七年期固息债0980158付息,票面利率6.72% 财政部296亿元10年期固息国债100012付息,票面利率3.25% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国住房城乡建设部部长姜伟新周一表示,明年中国保障房建设有可能在600万套左右. 房地产调控政策至少目前还不会放松.[ID:nSB2096981] --证监会10月新批准4家合格境外机构投资者(QFII),截至目前QFII家数增至192家. 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 康熙泽/边竞