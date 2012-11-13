《中国债券市场每日交易备忘》--11月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国进出口银行100亿元人民币三年期固息金融债10:00-11:00,利率预测均值3.82%
进出口行120亿元七年期固息金融债10:00-11:00,利率预测均值4.20%
中国财政部500亿元人民币六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标
太仓港协鑫发电公司4亿元一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档,工行和农行主承
特变电工(600089.SS)5亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,中国银行主承
成都路桥(002628.SZ)3亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档,民生银行主承
四川龙蟒集团4亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,农业银行主承
辽宁宏程塑料型材公司6亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,恒丰银行主承
四川峨胜水泥集团3亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,民生银行主承
唐山港集团4亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,民生银行主承
青岛城投集团20亿元五年期中票(主体评级AAA)簿记建档,浦发银行主承
合肥海恒投资控股集团9亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,北京银行主承
河北出版传媒集团5亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,光大银行和兴业银行主承
湖南建筑工程集团5亿元五年期中票(主体评级AA-)簿记建档,中信银行主承
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二、新债上市:
深圳燃气(601139.SS)5亿元一年期短融041263009,票面利率4.81%
镇江城投7亿元一年期短融041259063,票面利率5.32%
郑州路桥建设投资集团2亿元一年期短融041265008,票面利率5.24%
华能澜沧江水电20亿元一年期短融041256036,票面利率4.42%
上海电力(600021.SS)15亿元一年期短融041261035,票面利率4.42%
惠天热电(000692.SZ)2亿元一年期短融041260078,票面利率5.07%
福建三安集团6亿元一年期短融041260076,票面利率5.17%
人福医药(600079.SS)6亿元三年期中票1282462,票面利率5.54%
郑州路桥2亿元三年期中票1282463,票面利率6.20%
沈阳城市公用集团6.9亿元五年期中票1282464,票面利率6.03%
国开行100亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债120243,基本利差1.05%
国开行100亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债120244,基本利差1.40%
黄石城投12亿元七年期固息债1280355,票面利率6.96%
黔东南州凯宏资产运营公司7亿元七年期固息债1280368,票面利率7.80%
山西汽车运输集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280379,票面利率6.28%
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三、缴款:
国家开发银行50亿元一年固息续发金融债120238,参考收益率3.3538%
国开行60亿元三年期固息续发金融债120239,参考收益率3.9029%
国开行70亿元五年期固息续发金融债120240，参考收益率4.1085%
国开行60亿元七年期固息续发金融债120241,参考收益率4.3153%
国开行60亿元10年期固息续发金融债120242,参考收益率4.4095%
宜昌城建投公司10亿元七年期固息债1280383,票面利率6.85%
西安航天基地投资发展公司8亿元七年期固息债1280384,票面利率6.96%
中国铁物25亿元九个月期超短融
杭州前进齿轮集团2亿元一年期短融
华泰集团4亿元一年期短融
番禹珠江钢管公司3亿元一年期短融
南方水泥15亿元一年期短融
上海环境集团4亿元五年期中票
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四、还本付息:
中石化集团85亿元五年期固息债078070到期兑付,票面利率5.40%
国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债030224付息,基本利差1.05%
苏州城建投资公司6亿元10年期固息债078069付息,票面利率5.90%
中石化集团115亿元10年期固息债078071付息,票面利率5.68%
舞阳钢铁公司6亿元五年期固息债088062付息,票面利率6.45%
南通国资公司23亿元七年期固息债0980158付息,票面利率6.72%
财政部296亿元10年期固息国债100012付息,票面利率3.25%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国住房城乡建设部部长姜伟新周一表示,明年中国保障房建设有可能在600万套左右.
房地产调控政策至少目前还不会放松.[ID:nSB2096981]
--证监会10月新批准4家合格境外机构投资者(QFII),截至目前QFII家数增至192家.
国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告
11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%)
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 曹巍浩; 审校 康熙泽/边竞