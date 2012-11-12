〔日本债市〕美国财政悬崖忧虑支撑公债,10年期债收益率接近九年低位

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透东京11月12日电---日本政府公债价格周一持坚,指标公债收益率距离7月触及的九年低位不远.投资者担心围绕美国"财政悬崖"的政治僵局状况.若该国自财政悬崖跌落,将会步入经济衰退.
分析师们表示,考虑到日本经济看似也越发有可能滑入衰退,10年期日债收益率在未来几周料有可能跌破7月低点0.720%.
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。