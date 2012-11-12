〔日本债市〕美国财政悬崖忧虑支撑公债,10年期债收益率接近九年低位

路透东京11月12日电---日本政府公债价格周一持坚,指标公债收益率距离7月触及的九年低位不远.投资者担心围绕美国"财政悬崖"的政治僵局状况.若该国自财政悬崖跌落,将会步入经济衰退.

分析师们表示,考虑到日本经济看似也越发有可能滑入衰退,10年期日债收益率在未来几周料有可能跌破7月低点0.720%.