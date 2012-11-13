《交易视点》低等级信用债可能陷入调整风险,重仓者可减仓--中信证券

路透北京11月13日电---中信证券最新发布的信用产品周报认为，在低等级信用债市场比较火爆且流动性较高推动收益率明显下行之后，市场可能快速陷入调整的风险，因此对于仓位较重的投资者，可以顺势降低一定的仓位。

**流动性相对宽松支撑短融配置价值**

资金面的波动仍将是影响短融市场最主要的因素，10月下半月以来，资金面因公开市场回笼和财政存款上缴等因素而明显趋紧，而在央行加大逆回购操作之后，资金面又转而逐渐趋于平稳，这说明资金面深度虽然不够，但央行仍有能力维持资金面的相对均衡。

从未来看，人民币升值以及11-12月财政存款的释放将对资金面形成一定支撑，加之央行逆回购操作的维护，年末流动性可能将保持相对宽松的局面，对于短融来说，由于目前相对较合理的绝对收益率和利差水平，其配置价值仍然较高。

**中票收益率延续区间震荡**

对于中票市场的未来趋势，一方面，通货膨胀的不确定性相对较低，四季度将维持相对较低的水平，对于市场难以形成明显的利空，另一方面，9-10月份工业增加值的小幅回升使得市场对于经济复苏的预期继续升温，这可能会对市场形成一定的压力。

同时需要关注的是海外因素的变动，美国大选尘埃落定之后，财政悬崖问题将成为影响其复苏进程及全球经济的主要因素之一，目前来看，这一问题的解决仍有较大的不确定性；

欧洲方面，希腊财政状况的恶化再度成为市场关注的焦点，而西班牙、意大利等国家的债务问题也仅是暂时揠旗息鼓，欧债危机的解决仍然将是长期的进程，将在很长的一段时间内拖累欧洲的复苏前景，外需的疲软使得国内经济强劲复苏的概率较低。

因此，从基本面看，对市场可能难以形成明显的负面冲击，但是考虑到资金面难以达到非常宽松的程度，对于信用产品来说，信用利差明显收窄的概率较低，其收益率随将随利率产品继续区间震荡。

**重仓低等级信用债者减持**

上周中低评级城投债成交十分活跃，呈供求两旺局面，收益率有一定幅度下行，目前5年期优质城投债收益率基本达到6.0-6.5%的水平，而同期限的中西部地级城投债收益率水平基本达到6.5-7.0%的水平，与同期限AA中票的利差均值在50BP和100BP左右的水平，处于相对较低的水平；

同时考虑到当前市场交投相对活跃，上周企业债单周成交量接近2200亿元，较9-10月份的周成交量有明显提升，与5月份市场较为火爆时的交易量基本相当。

从历史经验看，对于低等级品种来说，在市场比较火爆且流动性较高推动收益率明显下行之后，如果后市的债券流动性有一定波动，需要关注市场可能快速陷入调整的风险，因此对于仓位较重的投资者，可以顺势降低一定的仓位。

**个券点金**

上周共有73只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量772.7亿元。

短融中我们推荐12南方水泥CP002、12特变CP001、12镇城投CP002、12北大荒CP003、12TCL集CP001；

中票中我们推荐12北大荒MTN1、12唐港口MTN1；企业债和公司债中我们推荐12蒙路债和12晋兰花；3只私募票据均有一定配置价值。(完)

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