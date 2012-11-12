〔中国股市〕沪综指小幅收升终止五连跌,受周末扎堆利好因素激励

路透北京11月12日电---中国股市沪综指周一小幅收升,终止上周连续五日下跌走势.分析师指出,周末公布数据继续透出经济企稳信号,而证监会主席亦表态将加速引入机构投资者等利好言论,令市场人气有所回暖,房地产板块领涨.

沪综指.SSEC收报2,079.274点,涨10.207点或0.49%.上周该股指累计下跌2.3%.上海A股今日成交420亿元人民币,较上日的390亿元上升.

"今日还不错,大盘在触底企稳."华西证券研究所首席策略分析师曹雪峰指出,众多利好因素有助于改善市场人气,但市场信心需要慢慢恢复,不会迅速转强,不能指望大盘马上转好.

中国10月出口重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头;不过当月进口数据则持续偏弱,令顺差扩大至45个月高位.

中国证监会主席郭树清周末表示,正研究将RQFII额度增加2,000亿元,拟提高单个QFII持有的额度上限,并且重申短时间内不会推出国际板.证监会并表示,有关部门已原则同意近期实施股息红利差别化个人所得税政策,正积极推进相关技术准备工作,条件具备后新政策很快就会公布实施.

房地产板块周一领涨,沪市地产类指数.SSEP收涨2.12%,其中金地集团(600383.SS)升2.44%收报5.46元.

沪深300指数.CSI300收升0.49%,报2,251.848点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,250点,涨0.37%,成交量为465,166手.(完)