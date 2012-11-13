《交易视点》离岸人民币债市年内向好,可持有好转行业点心债--中信证券

路透北京11月13日电---中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，国内经济企稳回升，人民币汇率稳中有升，以及高收益债需求旺盛而供应不足等因素，将会推动年内离岸人民债市向好的趋势不变。

从行业层面看，倾向于持有如水泥、房地产、电力、基建等行业好转的点心债；而造纸、汽车销售、新能源等行业仍存在一定"盯市风险"，短期内仍建议规避。

**相关上市公司三季报盈利分化严重**

总体看，前3季度国内各相关行业的盈利状况仍是跌多涨少。唯一出现盈利好转的行业是电力，其他行业如建材、钢铁等，前3季度盈利仍呈下滑趋势。

具体到各相关上市公司，金地集团、龙源电力前3季度业绩出现增长，而晨鸣纸业、比亚迪香港前3季度业绩同比大幅下滑，经营状况不容乐观。

**香港离岸人民币债市调研纪要**

投资者对年内二级市场走势普遍持正面看法，主要原因：（1）供需关系。高收益债需求旺盛而供应不足；(2) 高收益债券期限较短，市场风险可控；（3）国内经济企稳回升，企业信用风险下降；（4）人民币汇率稳中有升。

从汇率的角度看点心债也有一定的吸引力。在投资策略上，利率债以拉长期限为主；对于信用债，投资者有意愿承担更高的信用风险以换取较高的回报。

**市场研判和投资策略**

基本判断是年内离岸人民债市向好的趋势不会改变。在投资策略上，我们认为债券的收益率已经趋于合理区间，年内点心债的表现更依赖于对行业层面的判断。

具体而言，我们倾向于持有行业基本面出现好转的点心债，如水泥、房地产、电力、基建等。对于造纸、汽车销售、新能源等行业，我们认为仍存在一定的“盯市风险”，短期内仍建议规避。

**新世界中国信用分析**

我们认为新世界中国的劣势在于，发行人所属房地产行业易受国家调控政策影响，行业风险较大。

不过，该发行人的闪光点也很多，首先，财务状况较为稳健，整体表现要优于同业平均水平；其次，母公司新世界发展实力雄厚，在香港投资者中知名度较高，在必要时有能力为子公司提供财务支持。

总体考虑，我们给予新世界中国的内部评级为C3，相当于国内外部评级AA+。(完)

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